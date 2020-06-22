Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказала о радости от ухода из коллектива 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Бывший «пельмень» рассказал об уходе из коллектива
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Бывшая звезда «Уральских пельменей», в прошлом директор творческого объединения, Сергей Нетиевский рассказал, что рад уходу из коллектива и считает свой шаг правильным выбором. Об этом он сообщил в беседе с «Телепрограммой».
«Поверьте, слава и деньги не главное мерило счастья. Поэтому сейчас все больше радуюсь, что сделал правильный выбор, покинув шоу», — отметил он. По словам Нетиевского, в его случае наступил момент, когда «уже не ты управляешь делом и бизнесом, а он тобой».
Юморист подчеркнул, что в настоящее время у него совсем другие приоритеты в жизни. «Я занимаюсь семьей, здоровьем, самосовершенствованием, реализацией новых проектов — тем, на что раньше просто не было времени», — пояснил он.
Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 годы. С 1998 года он возглавлял и одноименную команду КВН, которая стала основой для телепроекта. Когда Нетиевского уволили, конфликт получил широкую огласку.
По версии нового руководителя Сергея Исаева, причиной было воровство. Нетиевский отрицает обвинения, считая их клеветой. «Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускает шоу на канале СТС.
В феврале участники «Уральских пельменей» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев вспомнили о драках, которые происходили в прошлом внутри коллектива. Один из конфликтов случился еще в 2000 году во время репетиции, а другой — на свадьбе участника Дмитрия Брекоткина.
Видео дня. Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
Последние новости
В США Путина поставили в пример Трампу В США Путина поставили в пример Трампу Песков пояснил слова Путина о «подарках русского народа» республикам СССР Песков пояснил слова Путина о «подарках русского народа» республикам СССР Москвичей предупредили о закрытых из-за парада Победы улицах Москвичей предупредили о закрытых из-за парада Победы улицах
Комментарии
ТВ , Другое , Сергей Исаев , Дмитрий Брекоткин , Сергей Ершов , Сергей Нетиевский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Гарри Поттера» пристыдила фанатов франшизы
Звезда «Гарри Поттера» пристыдила фанатов франшизы
Почему Мальвина больше не снималась в кино
Почему Мальвина больше не снималась в кино
Как Милляр стал главной Бабой-Ягой СССР
Как Милляр стал главной Бабой-Ягой СССР 2
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Почему Мальвина больше не снималась в кино
03:00
Почему Мальвина больше не снималась в кино
Актеры
За что отправили в тюрьму любимицу советских зрителей
04:23
За что отправили в тюрьму любимицу советских зрителей
Актеры
Почему Алексей Баталов жил отдельно от жены и дочери
26:25
Почему Алексей Баталов жил отдельно от жены и дочери
Актеры
Принцессой Дианой станет актриса из вампирской саги
01:24
Принцессой Дианой станет актриса из вампирской саги
Актеры
Недооцененный триллер 2014, ставший хитом в 2020
03:48
Недооцененный триллер 2014, ставший хитом в 2020
Актеры
Что стало российской актрисой, родившей дочь в 43
03:11
Что стало российской актрисой, родившей дочь в 43
Актеры
Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
10:16
Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение