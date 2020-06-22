Бывший «пельмень» рассказал об уходе из коллектива

Бывшая звезда «Уральских пельменей», в прошлом директор творческого объединения, Сергей Нетиевский рассказал, что рад уходу из коллектива и считает свой шаг правильным выбором. Об этом он сообщил в беседе с «Телепрограммой».

«Поверьте, слава и деньги не главное мерило счастья. Поэтому сейчас все больше радуюсь, что сделал правильный выбор, покинув шоу», — отметил он. По словам Нетиевского, в его случае наступил момент, когда «уже не ты управляешь делом и бизнесом, а он тобой».

Юморист подчеркнул, что в настоящее время у него совсем другие приоритеты в жизни. «Я занимаюсь семьей, здоровьем, самосовершенствованием, реализацией новых проектов — тем, на что раньше просто не было времени», — пояснил он.

Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 годы. С 1998 года он возглавлял и одноименную команду КВН, которая стала основой для телепроекта. Когда Нетиевского уволили, конфликт получил широкую огласку.

По версии нового руководителя Сергея Исаева, причиной было воровство. Нетиевский отрицает обвинения, считая их клеветой. «Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускает шоу на канале СТС.