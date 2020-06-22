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Бывшая звезда «Уральских пельменей» объяснил свою радость после ухода из шоу 

Мира Маркина 3 часа назад
Бывший «пельмень» рассказал об уходе из проекта
Фото: @netievskiy_official
Бывшая звезда "Уральских пельменей", а также в прошлом директор творческого объединения, Сергей Нетиевский в беседе с "Телепрограммой" объяснил свою радость после ухода из коллектива.
«Поверьте, слава и деньги не главное мерило счастья. Поэтому сейчас все больше радуюсь, что сделал правильный выбор, покинув шоу»,
— отметил артист.
Нетиевский добавил, что в его случае наступил момент, когда «уже не ты управляешь делом и бизнесом, а он тобой».
Юморист также подчеркнул, что в данный момент у него совсем другие жизненные приоритеты:
«Я занимаюсь семьей, здоровьем, самосовершенствованием, реализацией новых проектов — тем, на что раньше просто не было времени».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что звезда "Уральских пельменей" объяснила причину ухода из шоу.
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ТВ , Сергей Нетиевский
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