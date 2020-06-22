Бывший «пельмень» рассказал об уходе из проекта

Бывшая звезда "Уральских пельменей", а также в прошлом директор творческого объединения, Сергей Нетиевский в беседе с "Телепрограммой" объяснил свою радость после ухода из коллектива.

«Поверьте, слава и деньги не главное мерило счастья. Поэтому сейчас все больше радуюсь, что сделал правильный выбор, покинув шоу»,

— отметил артист.

Нетиевский добавил, что в его случае наступил момент, когда «уже не ты управляешь делом и бизнесом, а он тобой».

Юморист также подчеркнул, что в данный момент у него совсем другие жизненные приоритеты: