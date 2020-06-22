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Россияне рассказали о жизни в квартирах для съемок порноверсии «Дома-2» 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне рассказали о съемках порноверсии «Дома-2»
Фото: Lenta.ru
Россияне рассказали о жизни в квартирах, которые использовались для съемок порноверсии «Дома-2» — во всех помещениях, кроме туалетов, были установлены веб-камеры. Трансляция велась на крупнейшей интернет-площадке для вуайеристов (любителей подглядывать за чужой жизнью), сообщает телеканал РЕН ТВ.
В основном жильцами таких квартир (в городе их насчитали около 10) являются студенты без постоянного заработка, которые хотят недорого снять жилье. Здесь его предоставляли бесплатно, но взамен требовали заниматься сексом как можно чаще.
«Была возможность заселиться в квартиру, какое-то время прожить в ней бесплатно, но там были условия. Так я попал туда. Оказалось, что там повсюду камеры, но поскольку выбора у меня особо не было, денег нет, я там остался»,
— рассказал один из «актеров» шоу.
За участие в порнотрансляции жильцам платили деньги. Цена разнилась в зависимости от просмотров и качества контента, как рассказывают жильцы.
«Минимальная зарплата на меня одного — 1200 долларов. Максимальная — 2500 долларов. Большое количество людей просто приходят на один вечер, на одну ночь. Долго не задерживаются. Обычно не знают, куда они идут»,
— поделился один «актер».
О таких домашних порностудиях стало известно из-за постоянных криков и стонов.
«Начинался весь шум где-то в половине 12-го ночи и до 4 или 5. То есть стало понятно, что трахаться столько времени — это нереально. Ой, ну знаете, они некоторые как орали. Это ужас. Просто хочется бежать и спасать»,
— пожаловались соседи. Сначала они думали, что за стеной происходит изнасилование и позвонили в полицию. Когда выяснилось, что это целая сеть, прокуратура пообещала провести проверку.
Ранее сообщалось, что подобная трансляция была организована компанией Hebert Metals LP, зарегистрированной в Эдинбурге (Великобритания). В России подключиться к ресурсу, куда загружалось видео, можно только с помощью VPN, а подписка на сайт стоит несколько десятков долларов в месяц.
Видео дня. Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
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ТВ , Генпрокуратура РФ , РЕН ТВ
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