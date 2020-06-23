Российский актер Стас Садальский и телеведущая Ксения Стриж представили новое YouTube-шоу "А что на телеке?", в котором обсуждают различные телепрограммы. В свежем выпуске речь зашла о популярной передаче "Давай поженимся!".

Оказывается, Ксения Стриж когда-то принимала в ней участие в качестве главной героини. Тем не менее выпуск с ней так и не появился на экранах. А виной всему — телесваха Роза Сябитова

По словам Ксении Стриж, Сябитова устроила настоящий скандал, чтобы не допустить выхода той передачи. А через полгода после съемок Стриж вышла замуж, и передача потеряла актуальность. Ведущая предполагает, что так получилось из-за ее поста, в котором она не слишком приятно отозвалась о Розе Сябитовой.