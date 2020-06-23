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«Необразованная деревня»: Садальский прошелся по Сябитовой 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Российский актер Стас Садальский и телеведущая Ксения Стриж представили новое YouTube-шоу "А что на телеке?", в котором обсуждают различные телепрограммы. В свежем выпуске речь зашла о популярной передаче "Давай поженимся!".
Оказывается, Ксения Стриж когда-то принимала в ней участие в качестве главной героини. Тем не менее выпуск с ней так и не появился на экранах. А виной всему — телесваха Роза Сябитова.
По словам Ксении Стриж, Сябитова устроила настоящий скандал, чтобы не допустить выхода той передачи. А через полгода после съемок Стриж вышла замуж, и передача потеряла актуальность. Ведущая предполагает, что так получилось из-за ее поста, в котором она не слишком приятно отозвалась о Розе Сябитовой.
Стас Садальский поддержал Ксению Стриж и в резких выражениях высказался о телесвахе. Среди прочего прозвучало "необразованная деревня" и "кроме наглости ничего нет". А вот Ларисе Гузеевой достались комплименты.
Ранее "Рамблер" писал о том, что бывшая звезда "Уральских пельменей" объяснил свою радость после ухода из шоу.
Комментарии 1
ТВ , Видео , Ксения Стриж , Стас Садальский , Роза Сябитова , Лариса Гузеева
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