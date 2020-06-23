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Степаненко лишилась работы на ТВ 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Известная российская юмористка Елена Степаненко стала ведущей авторского шоу "Еще не вечер!", которое выходит на телеканале "Россия 1".
Артистка поразила зрителей своей молодостью и красотой. Но, по сообщениям некоторых СМИ, шоу не стало слишком популярным у зрителей. За два с лишним месяца рейтинги не выросли. Причем гостями шоу становились признанные звезды Ефим Шифрин, Ольга Бузова, Николай Цискаридзе, Елена Воробей и другие. Но, как пишет издание Собеседник.ру со ссылкой на свой источник, шоу могут закрыть.
Позже Степаненко подтвердила, что новые выпуски шоу не снимаются, но не из-за закрытия передачи, а потому что съемочная группа ушла в отпуск до осени.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Садальский грубо прошелся по Сябитовой.
ТВ , Видео , Елена Степаненко , Ефим Шифрин , Николай Цискаридзе , Елена Воробей , Ольга Бузова
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