Степаненко лишилась работы на ТВ 

Известная российская юмористка Елена Степаненко стала ведущей авторского шоу "Еще не вечер!", которое выходит на телеканале "Россия 1".

Ольга Бузова, Николай Цискаридзе, Артистка поразила зрителей своей молодостью и красотой. Но, по сообщениям некоторых СМИ, шоу не стало слишком популярным у зрителей. За два с лишним месяца рейтинги не выросли. Причем гостями шоу становились признанные звезды Ефим Шифрин Елена Воробей и другие. Но, как пишет издание Собеседник.ру со ссылкой на свой источник, шоу могут закрыть.

Позже Степаненко подтвердила, что новые выпуски шоу не снимаются, но не из-за закрытия передачи, а потому что съемочная группа ушла в отпуск до осени.