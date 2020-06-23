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У программы «Поедем, поедим!» сменился ведущий 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
У программы «Поедем, поедим!» сменился ведущий
Фото: Teleprogramma.pro
Как ни печально это осознавать, очень «вкусное» путешествие Джона Уоррена, подошло к концу, британец покидает свой пост ведущего передачи «Поедем, поедим!» на канале НТВ.
За эти годы он объездил весь мир и познакомился с особенностями национальных кухонь различных народов. Теперь он передает эстафету своему коллеге, итальянцу Федерико Арнальди. В новом сезоне передачи римлянин отравится в новое путешествие по неизведанным уголкам планеты, чтобы зрители НТВ смогли узнать новые рецепты народов мира.
По словам Арнальди, он даже мечтать не мог стать ведущем легендарной телепередачи. Для него подобный случай оказался просто невероятным везением. Как объяснил Федерико, Россия продолжает его удивлять и показывать свою щедрую душу. Новый ведущий также поблагодарил Джона Уоррена за оказанную честь и доверие.
Отметим, что «Поедем, поедим!» — это кулинарный проект, который выходит на НТВ с 2012 года. За эти годы программа стала настоящей гастрономической картой всего мира.
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Комментарии
ТВ , Джон Уоррен , НТВ
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