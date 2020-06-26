Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Почему часто меняются ведущие «Орла и решка» 

Елена Красовская 6 часов назад
Видео рассказывает о ведущих популярной телепередачи «Орёл и решка». Миллионы зрителей мечтают оказаться на месте ведущих, которые без устали изучают разные уголки планеты, однако жизнь под прицелом камеры не так сладка, как кажется. Ведущим приходится не только проводить часы в перелётах, но и питаться сомнительной едой, ночевать в некомфортных отелях, пробираться по небезопасным районам. Такие условия выдерживают не все, и по этой причине в программе ведущие уже неоднократно менялись. Кто же из них запомнился зрителям больше всего?
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Ургант прошелся по Собчак в своем шоу.
ТВ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Задорожная полностью обнажилась для новой фотосессии
Задорожная полностью обнажилась для новой фотосессии
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Дольф Лундгрен женится на ровеснице дочери
03:15
Дольф Лундгрен женится на ровеснице дочери
Актеры
Почему любимица зрителей и мужчин осталась одна
13:53
Почему любимица зрителей и мужчин осталась одна
Актеры
Какими стали герои комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Какими стали герои комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Что унесло жизнь Александра Фатюшина в 52 года
12:37
Что унесло жизнь Александра Фатюшина в 52 года
Актеры
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
03:37
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Актеры Сериалы
Почему часто меняются ведущие «Орла и решка»
10:07
Почему часто меняются ведущие «Орла и решка»
ТВ
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
03:16
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение