Почему часто меняются ведущие «Орла и решка» 

Видео рассказывает о ведущих популярной телепередачи «Орёл и решка». Миллионы зрителей мечтают оказаться на месте ведущих, которые без устали изучают разные уголки планеты, однако жизнь под прицелом камеры не так сладка, как кажется. Ведущим приходится не только проводить часы в перелётах, но и питаться сомнительной едой, ночевать в некомфортных отелях, пробираться по небезопасным районам. Такие условия выдерживают не все, и по этой причине в программе ведущие уже неоднократно менялись. Кто же из них запомнился зрителям больше всего?