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Как живет обворожительная ведущая прогноза погоды 

Veasy.ru 1 час назад
В современном мире телезрители с нетерпением ждут прогноз погоды, но не только для того чтобы узнать, какой сюрприз на этот раз приготовила для нас природа, а также восхититься очаровательными телеведущими, которые дарят с экранов хорошее настроение и позитивный заряд. Сегодня предлагаем узнать, как складывается жизнь звезды прогноза погоды Натальи Зотовой.
Эффектная брюнетка с прекрасной дикцией уже несколько лет вещает прогноз погоды с различных телеканалов. В связи с этим у многих телезрителей возникает интерес деталей ее «закадровой жизни».
Наталья родом из теплого и солнечного города Сочи. С детства она росла творческим ребенком, занималась в кукольном театре, танцами. И уже с ранних лет она начинает работать на телевидение, Наталья блистала в роли телеведущей. В студенческие годы девушка с модельными параметрами принимала участие в конкурсах красоты.
В середине 90-х ее принимают в штат телеведущих на канал «Россия». За эти годы Наталья сменила несколько каналов, «Первый», «ТНТ», «Спас», также работала на радио и пробовала себя в качестве ведущей новостей. Помимо работы ведущей женщина самостоятельно писала сценарии, а также начала сниматься для рекламных роликов.
В настоящее время известный диктор прогноза погоды продолжает заниматься развитием карьеры на телевидение, регулярно участвует в благотворительных мероприятиях.
О делах сердечных планирует узнать практически каждый телезритель мужского пола. К своим 32-м годам теледива не замужем, но ее сердце не свободно. К тому же она воспитывает дочь Алису.
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