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Что стало с самыми яркими квнщиками 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, как живут сегодня бывшие квнщики. Клуб весёлых и находчивых появился ещё в 1961 году, но потом телепередачу закрыли. Возродил её в восьмидесятых Александр Масляков, который ведёт программу и по сей день. За несколько десятилетий Клуб вырастил десятки артистов, многие квнщики продолжили работу в качестве сценаристов, режиссёров, актёров, телеведущих. Как сложились судьбы самых ярких квнщиков, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Степаненко лишилась работы на ТВ.
ТВ , Актеры , Видео , Александр Масляков
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