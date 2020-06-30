Что стало с самыми яркими квнщиками 

Смотрите ролик и узнайте, как живут сегодня бывшие квнщики. Клуб весёлых и находчивых появился ещё в 1961 году, но потом телепередачу закрыли. Возродил её в восьмидесятых Александр Масляков, который ведёт программу и по сей день. За несколько десятилетий Клуб вырастил десятки артистов, многие квнщики продолжили работу в качестве сценаристов, режиссёров, актёров, телеведущих. Как сложились судьбы самых ярких квнщиков, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Степаненко лишилась работы на ТВ.