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Шнуров получил высокую должность на телеканале 

Екатерина Ёлкина 8 часов назад
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров получил высокий пост на телеканале RTVI. О его назначении сообщается на сайте телеканала.
Артист займет должность генерального продюсера, а его главной задачей, как и всего холдинга, станет "объединение миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт".
Владелец RTVI Микаэл Исраэлян уверен, что с приходом Шнурова канал "новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик", так как артист часто ездит в страны, где проживает много русскоязычных людей и тонко чувствует их менталитет.
Ранее "Рамблер" писал о том, что актер раскрыл правду о том, как снимаются интимные сцены в кино.
ТВ , Видео , Сергей Шнуров
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