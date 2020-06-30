Шнуров получил высокую должность на телеканале 

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров получил высокий пост на телеканале RTVI. О его назначении сообщается на сайте телеканала.

Артист займет должность генерального продюсера, а его главной задачей, как и всего холдинга, станет "объединение миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт".

Владелец RTVI Микаэл Исраэлян уверен, что с приходом Шнурова канал "новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик", так как артист часто ездит в страны, где проживает много русскоязычных людей и тонко чувствует их менталитет.