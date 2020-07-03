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«Коллеги повели себя неадекватно»: Нетиевский объяснил, почему ушел из «Уральских пельменей» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
Шоумен Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что вполне мог остаться в шоу «Уральские пельмени» в 2015 году.
«Я ушел из шоу как актер и продюсер в 2015 году, хотя были варианты остаться, но мы не договорились по условиям дальнейшего сотрудничества. До сих пор являюсь соучредителем компании на 10% и владею совместно с остальными участниками товарными знаками «Уральские пельмени». Возвращаться не собирался, потому что коллеги во главе с Орловым повели себя неадекватно. Когда я в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телевизионное шоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел».
Сергей Нетиевский Как отметил Нетиевский, нынешний директор проекта Евгений Орлов с 2016 года начал «дербанить» архивы программ и вывод денежных средств со счетов продакшн-компании.
«Он делал это через сговор с третьими лицами — суд в 2017 году дал этому оценку. Это — факты. Все остальное — субъективное, непонятно на чем основанное мнение Орлова. Можно, конечно, бесконечно разбрасываться статьями в СМИ, но скажу, что каждый живет по совести. В остальном разберутся суды. Моя совесть чиста»,
— заметил он.
Нетиевский добавил, что Орлов просто затаил на него обиду.
«Если вдаваться в детали «художеств» Орлова в СМИ, то, как говорил классик, «Зри в корень!» Всегда должен быть мотив в действиях. Мотив Орлова в том, что он мой бывший сотрудник, которому летом 2015 года заслуженно не выплатили бонусы. Он начал мстить. Поссорил коллектив с продакшн-компанией, сказав, что продюсеры слишком много получают. А он на связи со всеми контрагентами и сможет производить дешевле, авторам и актерам обещал платить больше! Орлов инициировал под это создание новой компании ООО «Уральские пельмени продакшн», и вывел туда деньги и права на архивы программ. Скрыл документацию, после был в одностороннем порядке уволен за нанесение ущерба компании по статье»,
— сказал Нетиевский.
Нетиевский считает, что Орлов затаил на него обиду. Скан предоставлен Сергеем Нетиевским Шоумен считает, что сейчас Орлов, ставший директором в новой подготовленной компании, прикрываясь именем коллектива, защищается от преследования.
«Компания ООО «Идея Фикс медиа» требует через суд вернуть займы 68 миллионов рублей. Я же отпустил шоу, у меня другая жизнь, но требую законные гонорары за повторы старых программ в сборниках. Вот такие мотивы»,
— подметил Нетиевский.
Напомним, что суды Сергея Нетиевского, касающиеся интеллектуальной собственности, с бывшими коллегами длятся уже не один год. Стороны пока не могут прийти к примирению.
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Комментарии 11
ТВ , Видео , Другое , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский
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