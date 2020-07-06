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Раскрыты миллионные гонорары в «Уральских пельменях» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 8 часов назад
Раскрыты миллионные гонорары в «Уральских пельменях»
Фото: Teleprogramma.pro
Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что сотрудники юмористического коллектива чересчур доверяют нынешнему директору Евгению Орлову.
«Рыба гниет с головы. Я несколько раз говорил ребятам, что их руководитель, к сожалению, не творец и не продюсер, и они не представляют, куда он их ведет»
Как считает Нетиевский, Евгений Орлов намеренно в СМИ подменяет понятия. По его словам, творческое объединение «Уральские пельмени» не владело правами на концерты, но оно, как он сказал, и не могло ими владеть, потому что телевизионные программы производила продакшен-компания ООО «Идея Фикс Медиа». Она, как известно, принадлежит Нетиевскому.
По словам шоумена, его компания вкладывала деньги, занималась организацией и совершала большой объем работ по телевизионными производству, поэтому права на телевизионный продукт принадлежали и принадлежат ей.
«Участники коллектива всегда выступали исключительно как актеры и как авторы — соответственно. Если актер снялся в фильме или автор написал сценарий, это не значит, что им должен принадлежать фильм! Это же очевидно, ведь они больше ничего для фильма не сделали. Поэтому «пельмени» четыре года собственноручно подписывали бумаги об этом, получали миллионные гонорары за повторы программ, осознанно не претендуя целиком на весь ТВ-продукт», — заметил он.
Как считает Нетиевский, если у актеров есть вопросы к договорам, пусть предъявляют претензии к компании и к гендиректору Евгению Орлову, который заключал с ними договор от продакшен.
«Сейчас он хитро пытается свои действия подать от моего имени. Прямо я открыл себя с новой стороны. Я, оказывается, гипнотизер, который четыре года внушал ему и артистам подписывать документы, как мне надо! Хочу сказать, что я был всегда за цивилизованный мир и мои адвокаты несколько раз предлагали адекватные варианты, но Орлов предлагал встречные условия в виде ультиматума, что я должен отдать все, что у меня есть, иначе будут суды и уголовное преследование! Что он и начал делать. Поэтому сериал «туды-суды» продолжается», — сказал шоумен.
Напомним, что Сергей Нетиевский уже несколько лет судится с «Уральскими пельменями». Спор идет вокруг интеллектуальной собственности коллектива, а также прав на товарные знаки, отснятый видеоматериал и выплаты денежных средств.
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Комментарии 1
ТВ , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский
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