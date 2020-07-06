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Раскрыта правда о миллионных гонорарах «Уральских пельменей» 

Мира Маркина 1 час назад
Экс-директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский в разговоре с порталом Teleprogramma.pro раскрыл всю правду о гонорарах участников шоу.
По словам Нетиевского, коллектив слишком доверят своему нынешнему директору Евгению Орлову:
«Рыба гниет с головы. Я несколько раз говорил ребятам, что их руководитель, к сожалению, не творец и не продюсер, и они не представляют, куда он их ведет».
Как отмечает Сергей, Орлов намеренно подменяет понятия в общении со СМИ. По его словам, "Уральские пельмени" не владели правами на концерты. Однако они и не могли ими владеть, поскольку телевизионные программы производила компания ООО "Идея Фикс Медиа", которая принадлежит Нетиевскому.
Шоумен убежден, что права на телевизионный продукт принадлежат его компании, ведь она вкладывала деньги, занималась организацией и совершала большой объем работ по телевизионному производству.
«Участники коллектива всегда выступали исключительно как актеры и как авторы — соответственно. Если актер снялся в фильме или автор написал сценарий, это не значит, что им должен принадлежать фильм! Это же очевидно, ведь они больше ничего для фильма не сделали. Поэтому «пельмени» четыре года собственноручно подписывали бумаги об этом, получали миллионные гонорары за повторы программ, осознанно не претендуя целиком на весь ТВ-продукт»,
— подчеркнул Нетиевский.
В заключение разговора шоумен подчеркнул, что, если у актеров есть вопросы к договорам, им следует обсуждать их с гендиректором Евгением Орловым.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Нетиевский рассказал об уходе из "Уральских пельменей".
Комментарии 1
ТВ , Видео , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский
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