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Уткин заступился за владеющую особняком в США Малышеву 

Lenta.ru 3 часа назад
Спортивный комментатор Василий Уткин вступился за телеведущую, доктора медицинских наук Елену Малышеву, подвергшуюся критике после обнародования данных о том, что она владеет дорогостоящей недвижимостью в США. Об этом Уткин сказал в интервью ведущей Ксении Собчак. Ролик опубликован на ее YouTube-канале.
В разговоре о работе на Первом канале и госпропаганде он отметил, что совершенно не поддерживает нападки на Малышеву. «Эти деньги человек заработал», — сказал Уткин.
«Малышева может заработать большие деньги даже делая странные передачи», — согласилась с ним Собчак.
Расследование Алексея Навального о недвижимости семьи Малышевой в США вышло в конце апреля. По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов. В открытой отчетности значится, что с 2014 года Малышевым принадлежат две квартиры в центре Нью-Йорка. В ролике Навального утверждается, что квартиры, располагающиеся в одном доме, в сумме обошлись ведущей в 4,2 миллиона долларов, в настоящее время в них проживают сыновья ведущей.
После публикации расследования за Малышеву также вступился телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, ведущая имеет все возможности и права для покупки дорогостоящей недвижимости в США. Соловьев отметил, что Малышева также никогда не скрывала, что занимается бизнесом.
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Комментарии 15
ТВ , Видео , Елена Малышева , Алексей Навальный , Василий Уткин , Владимир Соловьев , Ксения Собчак
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