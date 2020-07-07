Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы

Илана Юрьева и За всю историю существования шоу «Уральские пельмени» в постоянном составе группы было всего три актрисы: Юлия Михалкова Ксения Корнева . Некоторое время назад Михалкова покинула проект и в составе осталось всего две актрисы. Как же выглядели женщины до того, как стали известными? Смотрим в нашем материале!

Юлия Михалкова заметно преобразилась: стала тщательнее следить за кожей и появляющимися морщинками. Некоторые поклонники считают, что актриса переусердствовала с филлерами, из-за чего ее лицо стало похоже на восковую куклу. Также за это время Михалкова успела сделать свои губы чуть более пухлыми.

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Илану Юрьеву теперь совсем не узнать! 32-летняя актриса, казалось бы, должна была постареть за это время, но она стала выглядеть еще более молодо. Некоторые поклонники считают, что Илана сильно похудела и благодаря этому омолодилась. Также не стоит исключать и бьюти-процедуры: добавила объема губам. Некоторые считают, что актриса еще делала «уколы красоты» в носогубные складки, а также добавляла объем скулам, но правда ли это — неизвестно.

Стоит отметить, что Илана не стала удалять родинку над верхней губой, а, наоборот, подчеркивает ее.

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Но сильнее всех однозначно изменилась Ксения Корнева! Актриса не скрывает, что занялась зубами, только вместо привычных брекетов она выбрала элайнеры. Кроме этого, Ксения немного похудела и стала тщательнее следить за собой. 32-летняя актриса сделала себе брови, которые больше идут ее лицу.

Поклонники иногда призывают Ксению похудеть, но артистка, кажется, не собирается этого делать, ведь пухлые щеки — уже часть ее узнаваемого образа!