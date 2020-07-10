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Почему я ненавижу телевизионных врачей 

Елизавета Назарова 15 часов назад
Почему я ненавижу телевизионных врачей
Фото: Кадр из видео
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.
В связи с тем, что в России уже несколько месяцев длится эпидемия коронавируса, главные телевизионные врачи страны вещают из каждого утюга. Они дают непрошенных советов, рассказывают про народную медицину и высказывают свое мнение про эпидемию.
Самое печальное, что этих врачей из телевизора слушает старшее поколение. Они терпеливо ждут начала передачи про здоровье, а потом им рассказывают, как вылечиться от коронавируса.
Я считаю, что врачи, у которых есть время на съемки в телевизоре, не могут считаться врачами. Медицина постоянно меняется, появляются новые исследования, ученые объявляют о результатах новых экспериментов, а в это время очередной врач-телеведущий рассказывает, как лечить давление отваром шиповника. Сначала они были посмешищем на всю страну из-за своих выходок, а потом резко стали экспертами и превратились в вирусологов.
Разве нормальный врач будет говорить о судьбе во время пандемии? Нет, в такие времена врач должен спасать жизни, а не раздавать интервью и снимать телешоу. Другой врач во время пандемии полетел в США, где самый разгар эпидемии и выявляют по 40-50 тысяч зараженных? Точно так же этот врач вернется потом в Москву без всяких двухнедельных карантинов. Телевизионные врачи, будучи очень богатыми благодаря тому, что их все знают в лицо, не беспокоятся о своей вседозволенности. Я считаю, что настоящие медики — те, кто действительно делают свою работу, спасают жизни и не ждут всенародного признания.
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