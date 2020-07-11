Почему Малахов хотел покончить жизнь самоубийством

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Почему закрыли шоу Геннадия Малахова 

Елизавета Назарова 8 часов назад
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Фото: Кадр из видео
Геннадий Малахов был известным телеврачом и вел передачу "Малахов+", но после того, как шоу закрыли, о нем практически не слышно. "Рамблер" узнал, что случилось с телеведущим.
Программа "Малахов+" рассказывала о народных методах лечения. Очень часто после выпусков в Сети появлялись шутки с вырезанным текстом из шоу. Многие зрители считали программу абсурдной, и не безосновательно.
В 2009 году в Сети появился текст, обличающий Малахова. В одном из выпусков показали мальчика, большого сахарным диабетом первого типа, который благодаря народной медицине больше не нуждался в инсулине. В тексте отметили, что в передаче никто не сказал о последствиях такого "лечения", а также о том, что сахарный диабет неизлечим.
Автор статьи отметил, что подал заявление на программу за то, что ребенку принесли умышленный вред здоровью, а также по статьям "Незаконное занятие частной медицинской практикой" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
После этого на ведущего обрушилась волна критики. Многие эксперты из медицинского сообщества заявили, что его методы могут нанести вред людям.
Спустя год, 6 сентября 2010, "Малахов+" неожиданно не вышла в эфир. По сообщениям некоторых СМИ, ведущий пытался самостоятельно уйти из жизни. Сам он позже завил, что у него не осталось сил вести телепередачу.
«Не осталось ни физических, ни моральных сил на то, чтобы вести эту программу и дальше»
В итоге передачу закрыли в 2010 году, а до 2012 года в эфир выходили повторы шоу.
Сейчас Геннадий Малахов редко появляется в СМИ. Например, в 2019 году он раскритиковал Елену Малышеву за "танец матки", который стал вирусным в Сети.
"Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю. Тут вообще дилемма и несостыковка: одно дело — показывать полезное и доброе, а другое — делать все ради того, чтобы привлечь внимание"
Сам Малахов живет в загородном доме в Ростовской области и ведет хозяйство. Бывший телеведущий живет спокойный образ жизни и не планирует возвращаться в эфир.
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ТВ , Елена Малышева , Геннадий Малахов
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