Почему Малахов хотел покончить жизнь самоубийством

Геннадий Малахов был известным телеврачом и вел передачу "Малахов+", но после того, как шоу закрыли, о нем практически не слышно. "Рамблер" узнал, что случилось с телеведущим.

Программа "Малахов+" рассказывала о народных методах лечения. Очень часто после выпусков в Сети появлялись шутки с вырезанным текстом из шоу. Многие зрители считали программу абсурдной, и не безосновательно.

В 2009 году в Сети появился текст, обличающий Малахова. В одном из выпусков показали мальчика, большого сахарным диабетом первого типа, который благодаря народной медицине больше не нуждался в инсулине. В тексте отметили, что в передаче никто не сказал о последствиях такого "лечения", а также о том, что сахарный диабет неизлечим.

Автор статьи отметил, что подал заявление на программу за то, что ребенку принесли умышленный вред здоровью, а также по статьям "Незаконное занятие частной медицинской практикой" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

После этого на ведущего обрушилась волна критики. Многие эксперты из медицинского сообщества заявили, что его методы могут нанести вред людям.

Спустя год, 6 сентября 2010, "Малахов+" неожиданно не вышла в эфир. По сообщениям некоторых СМИ, ведущий пытался самостоятельно уйти из жизни. Сам он позже завил, что у него не осталось сил вести телепередачу.

«Не осталось ни физических, ни моральных сил на то, чтобы вести эту программу и дальше»

В итоге передачу закрыли в 2010 году, а до 2012 года в эфир выходили повторы шоу.

Сейчас Геннадий Малахов редко появляется в СМИ. Например, в 2019 году он раскритиковал Елену Малышеву за "танец матки", который стал вирусным в Сети.

"Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю. Тут вообще дилемма и несостыковка: одно дело — показывать полезное и доброе, а другое — делать все ради того, чтобы привлечь внимание"

Сам Малахов живет в загородном доме в Ростовской области и ведет хозяйство. Бывший телеведущий живет спокойный образ жизни и не планирует возвращаться в эфир.