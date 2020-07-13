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Названо, сколько семья Захарова получает за шоу 

News.ru и ещё 1 7 часов назад
Названо, сколько семья Захарова получает за шоу
Фото: News.ru
Кинопродюсер Марк Рудинштейн рассказал, сколько зарабатывает семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова за участие в телешоу.
Он сообщил, что их гонорар за участие в ток-шоу составляет по 350 тысяч рублей, передаёт «Экономика сегодня».
Марк Рудинштейн много лет знаком с актёром Михаилом Ефремовым. Кинопродюсер добавил, что Ефремов всегда пил больше всех, трезвым его почти никогда не видели.
Также Марк Рудинштейн рассказывал, что удивлён, какого юриста себе выбрал актёр. Он предположил, что Эльман Пашаев относится к тому числу юристов, которые привыкли защищать мажоров, которым плевать на репутацию ради свободы любой ценой.
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ТВ , Марк Рудинштейн , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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