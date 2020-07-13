Вопросы из «Своей игры», которые ставят в тупик

Популярная телевикторина «Своя игра» является российской адаптацией американского телешоу «Рискуй!» и выходит аж с 1994 года. Отличительная особенность телепрограммы заключается в том, что все вопросы в игре сформулированы в виде утверждений, а искомое слово заменяет местоимение. Например «Именно в этом году Суворов перешел через Альпы» — а игрокам остается назвать год.

Всего в игре участвует три интеллектуала, а каждый вопрос имеет свою стоимость. За каждый правильный ответ начисляются очки, а за каждый неправильный — снимаются. Некоторые вопросы достаточно легкие, а некоторые ставят в тупик даже опытных игроков.

Попробуйте ответить на вопросы из «Своей игры».

1. Это швейцарское национальное блюдо готовится из жирного сыра, часто с таким же названием, путем соскребания медленно плавящегося сыра.

Подается с молодым картофелем и маринованными овощами.

Правильный ответ: раклет

2. В Греции их называли «отцом трагедии» и «отцом комедии».

Правильный ответ: Эсхил и Аристофан

3. Какое русское выражение происходит от названия бельгийского города Мехелен — известного центра колокольного литья и колокольной музыки?

Правильный ответ: Малиновый звон

4. Какой композитор использовал для общения со знакомыми так называемые разговорные тетради?

Правильный ответ: Бетховен

5. Имена семидесяти двух величайших ученых Франции выбиты именно там.

Правильный ответ: Первый этаж Эйфелевой башни

6. Под каким псевдонимом известен писатель Джон Гриффит Чейни?

Правильный ответ: Джек Лондон

7. Какой драгоценный камень на Руси называли «синим Яхонтом»?

Правильный ответ: Сапфир

8. Название какой обуви, в переводе с французского, означают «крепкие сапоги»?

Правильный ответ: Ботфорты

9. В каком виде спорта используется удар «сухой лист»?

Правильный ответ: В футболе

10. Кем служили подчиненные Николая Архарова, которых стали называть архаровцами?

Правильный ответ: Полицейскими

11. В состав какого грузинского соуса обязательно входит пряность «болотная мята»?

Правильный ответ: Ткемали

Сколько получилось правильных ответов? Напишите в комментариях!