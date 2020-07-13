Вопросы из «Своей игры», которые ставят в тупик

Популярная телевикторина «Своя игра» является российской адаптацией американского телешоу «Рискуй!» и выходит аж с 1994 года. Отличительная особенность телепрограммы заключается в том, что все вопросы в игре сформулированы в виде утверждений, а искомое слово заменяет местоимение. Например «Именно в этом году Суворов перешел через Альпы» — а игрокам остается назвать год.
Всего в игре участвует три интеллектуала, а каждый вопрос имеет свою стоимость. За каждый правильный ответ начисляются очки, а за каждый неправильный — снимаются. Некоторые вопросы достаточно легкие, а некоторые ставят в тупик даже опытных игроков.
Попробуйте ответить на вопросы из «Своей игры».
1. Это швейцарское национальное блюдо готовится из жирного сыра, часто с таким же названием, путем соскребания медленно плавящегося сыра.
Подается с молодым картофелем и маринованными овощами.
Правильный ответ: раклет
2. В Греции их называли «отцом трагедии» и «отцом комедии».
Правильный ответ: Эсхил и Аристофан
3. Какое русское выражение происходит от названия бельгийского города Мехелен — известного центра колокольного литья и колокольной музыки?
Правильный ответ: Малиновый звон
4. Какой композитор использовал для общения со знакомыми так называемые разговорные тетради?
Правильный ответ: Бетховен
5. Имена семидесяти двух величайших ученых Франции выбиты именно там.
Правильный ответ: Первый этаж Эйфелевой башни
6. Под каким псевдонимом известен писатель Джон Гриффит Чейни?
Правильный ответ: Джек Лондон
7. Какой драгоценный камень на Руси называли «синим Яхонтом»?
Правильный ответ: Сапфир
8. Название какой обуви, в переводе с французского, означают «крепкие сапоги»?
Правильный ответ: Ботфорты
9. В каком виде спорта используется удар «сухой лист»?
Правильный ответ: В футболе
10. Кем служили подчиненные Николая Архарова, которых стали называть архаровцами?
Правильный ответ: Полицейскими
11. В состав какого грузинского соуса обязательно входит пряность «болотная мята»?
Правильный ответ: Ткемали
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