Лопырева рассказала о жизни на «Последнем герое»

Виктория Лопырева рассказала, как ей удалось выжить на съемках «Последнего героя». Пост об этом модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка поделилась: она решила поучаствовать в шоу, потому что обожает приключения и авантюры.

— В душе я — Маугли. Ничего не доставляет мне большего удовольствия, чем ходить босиком и плавать в море, — написала Лопырева.

Виктория сравнила себя с Робинзоном Крузо и отметила, что она может также «сидеть и смотреть на море, как будто там показывают самый интересный фильм».

При этом модель подчеркнула, что провести почти месяц без удобств и вещей первой необходимости — удовольствие сомнительное. Также Виктория добавила, что участников телепроекта никто вкусно не кормил.

Напомним, что Виктория Лопырева участвовала в «Последнем герое» в 2008 году.