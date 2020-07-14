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Лопырева рассказала, как ей удалось выжить на съемках «Последнего героя» 

Вечерняя Москва и ещё 1 9 часов назад
Лопырева рассказала о жизни на «Последнем герое»
Фото: Вечерняя Москва
Виктория Лопырева рассказала, как ей удалось выжить на съемках «Последнего героя». Пост об этом модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Девушка поделилась: она решила поучаствовать в шоу, потому что обожает приключения и авантюры.
— В душе я — Маугли. Ничего не доставляет мне большего удовольствия, чем ходить босиком и плавать в море, — написала Лопырева.
Виктория сравнила себя с Робинзоном Крузо и отметила, что она может также «сидеть и смотреть на море, как будто там показывают самый интересный фильм».
При этом модель подчеркнула, что провести почти месяц без удобств и вещей первой необходимости — удовольствие сомнительное. Также Виктория добавила, что участников телепроекта никто вкусно не кормил.
Напомним, что Виктория Лопырева участвовала в «Последнем герое» в 2008 году.
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ТВ , Последний герой , Виктория Лопырева
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