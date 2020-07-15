У телеведущей выпал зуб в прямом эфире 

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У ведущей украинского телеканала "1+1" Марички Падалко во время прямого эфира выпал передний зуб. Видео эфира опубликовали в социальных сетях.

Телеведущая не растерялась, подхватила выпавший зуб рукой и продолжила вести передачу. Пользователи Сети восхитились профессионализмом и самообладанием девушки.

"Молодец, что не растерялась. Я б разревелась", "Стрессоустойчивость уровень богиня", "Вот это выдержка и профессионализм", — написали в Сети.

Пользователи предположили, что у нее мог выпасть временный зуб, который установили на время подготовки к имплантации.