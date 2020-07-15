Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

У телеведущей выпал зуб в прямом эфире 

Анастасия Иванова 2 часа назад
У ведущей украинского телеканала "1+1" Марички Падалко во время прямого эфира выпал передний зуб. Видео эфира опубликовали в социальных сетях.
Телеведущая не растерялась, подхватила выпавший зуб рукой и продолжила вести передачу. Пользователи Сети восхитились профессионализмом и самообладанием девушки.
"Молодец, что не растерялась. Я б разревелась", "Стрессоустойчивость уровень богиня", "Вот это выдержка и профессионализм", — написали в Сети.
Пользователи предположили, что у нее мог выпасть временный зуб, который установили на время подготовки к имплантации.
Ранее "Рамблер" сообщал, что бездомный в прямом эфире ограбил ведущую.
ТВ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Михалкова до сих пор не устроила личную жизнь
Почему Михалкова до сих пор не устроила личную жизнь
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Турчанка стала самой красивой женщиной в мире
Турчанка стала самой красивой женщиной в мире
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Откуда взялась идея «Служебного романа»
24:54
Откуда взялась идея «Служебного романа»
Фильмы
Что стало с актерами, которых прославила «Бригада»
23:10
Что стало с актерами, которых прославила «Бригада»
Актеры
Как актер из «Брата» стал президентом
03:14
Как актер из «Брата» стал президентом
Актеры
Почему Гурченко запретили снимать в главных ролях
26:28
Почему Гурченко запретили снимать в главных ролях
Актеры
Фильмы 2020 года, которые фанаты ждут, потирая руки
12:12
Фильмы 2020 года, которые фанаты ждут, потирая руки
Фильмы
У российского актера похитили ребенка
01:37
У российского актера похитили ребенка
Актеры
Почему Михалкова до сих пор не устроила личную жизнь
03:10
Почему Михалкова до сих пор не устроила личную жизнь
Актеры ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение