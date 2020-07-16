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Как сложилась судьба ярких участников первого сезона «Битвы экстрасенсов» 

Veasy.ru 14 часов назад
Что стало со звездами первой «Битвы экстрасенсов»
Фото: ТНТ
Перед тем как начать нашу статью, мы скажем, что она носит исключительно ознакомительный и развлекательный характер. Мы не рекомендуем Вам обращаться за помощью к «супер целителям». Ведь все мы знаем, что «Битва экстрасенсов» входит в категорию телешоу, некий спектакль и постановка. Все же стоит отметить, что с точки зрения актерской работы экстрасенсов, вышло неплохое шоу.
С показа первого сезона «Битвы» прошло 13 лет. Мы решили узнать, как же сложилась судьба первых участников спустя столько лет. Забегая вперед, стоит сказать, что за это время многие «экстрасенсы и маги» пропали с экранов и радаров «всемогущего интернета». Как остальные в свою очередь еще больше «раскрутились» и заметно в разы подняли цены на свои услуги.

Дарья Миронова

Эта блондинка с запоминающимся голосом и довольно странным макияжем нам вспомнилась сразу. «Битва» помогла женщине выйти на новый уровень популярности, и даже стать медийной звездой.
Veasy.ru
Дарья после участия в телешоу обрела известность, а число ее клиентов в разы прибавилось. Оставаться на плаву в шоу-бизнесе ей помогают регулярные участия в российских телешоу. Также нельзя не отметить ее внешний вид, который за годы претерпел кардинальные изменения. И скорее она стала похожа не на колдунью, а современную «инста-красавицу».
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Наталья Носачева

Женщина дошла до финала первого сезона. Сегодня она также как одна из немногих добилась развития своего «магического бизнеса».
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Наталья в этом году отметила 75-летний юбилей и, несмотря на преклонный возраст, она продолжает предлагать экстрасенсорные услуги, к тому же она руководит собственно школой саморегуляции.
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Кстати, судя по ее сетям, Носачева пользуется востребованностью в этой сфере и у нее много «учеников». О себе женщина заявляет, что она врач, психолог, а также специализируется на гипнозе.

Петр Соболев

Он запомнился в истории «Битвы» как самый молодой участник, на момент съемок ему было 18 лет.
Veasy.ru
Спустя время Петр не забросил свои увлечения магией, продолжает делать прогнозы, расклады. И судя по отзывам, его предсказания сбываются. С годами его имидж изменился, сегодня 30-летний мужчина сделал выбор в пользу короткой стрижки.
Veasy.ru

Наталья Воротникова

Она стала победительницей первой «Битвы», как вы можете помнить, о себе она заявила как потомственная ясновидящая.
Veasy.ru
Воротниковой удалось задержаться в этом бизнесе, сегодня она популярная персона, в списке ее клиентов числятся многие российские звезды.
Veasy.ru
Наталья не пропадает с экранов, регулярно появляется на известных шоу. Также проводит магические сеансы в собственном центре «Взгляд».
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ТВ , Ученик , Дарья Миронова , Деловая газета "Взгляд"
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