На 72-м году жизни умер Александр Беляев — один из самых известных российских ведущих прогноза погоды. Врачи диагностировали у него рак в 2011 году, но долгое время он держал диагноз в тайне и продолжал работать. Беляев стал ведущим случайно — до телевидения он работал в Институте географии РАН , а образование получил по специальности «Гидрология суши». «Лента.ру» — о том, каким мы запомним Александра Беляева.

Александр Беляев родился в Москве в январе 1949 года. Его отец работал в автомобильной промышленности, а мать (она умерла несколько лет назад от рака) была работником культуры. «Маму совершенно невозможно заставить сидеть без дела, если ее, скажем, привезти на дачу, уже через сутки она заскучает без своей работы. К сожалению, из-за моей занятости мы видимся примерно лишь раз в месяц», — рассказывал о ней Беляев, его цитаты опубликованы журналом «Сноб».

После школы он поступил в МГУ и отучился по специальности «гидрология суши». Ведущий признавался, что страсть к этой профессии возникла у него еще в детстве — в те времена, когда сам был ребенком и играл с другими мальчишками. «Ну и так увлекся этими картами, что пошел после окончания школы на географический факультет МГУ » — говорил ведущий.

В детстве он познакомился и со своей будущей женой Ниной (в 2016 году она умерла от лейкемии). Беляев шутил, что у них был «дачный роман с восьмилетнего возраста». В 1973 году они поженились и стали жить в коммуналке на Гоголевском бульваре. По воспоминаниям ведущего, свадьба была громкой, но ни одной фотографии не осталось. У них родился сын Илья. Как и отец, он стал географом.

После университета Беляев работал в институте «Союзводоканалпроект», а затем в Институте географии РАН. В конце 70-х он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Зональные комплексные зависимости и их использование при водно-балансовом картографировании». Беляев искал новые методы изучения водных ресурсов: водное пространство, занимающее большую часть земного шара, было меньше изучено, чем суша. За свою жизнь он написал около ста научных работ.

В честь Беляева назвали вид паука, которого он помог открыть во время экспедиции в пустыне Гоби. «Теперь в зоологическом музее Нью-Йорка на экспонате есть табличка: "Гонофузий Беляевий. Назван в честь русского географа"», — рассказывал ведущий.

В 1987 году он стал заместителем директора института географии РАН по научным вопросам и руководителям лаборатории экспериментальных исследований геосистем. Там же вместе с Дмитрием Орешкиным он основал аналитическую группу «Меркатор» (Merkator Group). Они решили популяризовать географические знания через СМИ и занялись созданием компьютерных карт.

На телевидение Беляев попал случайно в 1998 году. Руководство НТВ решило сделать ведущим прогноза погоды не профессионального диктора, а ученого, желательно метеоролога. Беляев выступал в роли консультанта и помогал выбрать нового ведущего. В итоге он решил попробоваться сам и оказался лучшим кандидатом. «Чтобы прогноз погоды был оригинальным, надо вести его так, как будто рассказываешь любимому человеку», — делился он впоследствии профессиональным секретом.

Александр Бундин / ТАСС

Телевидение Беляев всегда считал скорее хобби, чем профессией. Он не был профессиональным метеорологом и сам признавался, что лишь «озвучивает прогноз погоды в "ящике"». Еще одним новаторством ведущего стал его гардероб. Он настоял на том, чтобы одеваться так, как он привык, а также получил право редактировать текст под себя. Беляев не любил официальный стиль и утверждал, что в пиджаках и галстуках мужчинам неудобно. Ведущий признавался, что отказался бы и от жилетки, но на нее было удобно крепить аудиоапаратуру. Еще одним из атрибутов его образа стало прозвище Профессор, которое придумал Леонид Парфенов «для солидности» (хотя на самом деле Беляев никогда не скрывал, что профессором не был).

Помимо прогноза погоды на НТВ он вел детскую интеллектуальную игру «Сразись с нацией» на канале «Бибигон», «Кругосветное путешествие» на канале «Карусель», «Азбуку синоптика» на «Первом Метео», озвучивал фильма для Discovery Channel. В 2007 году Беляев стал членом Академии Российского телевидения.

Впервые Беляев рассказал об онкологическом заболевании в 2017 году. Перед операцией он встретился с ведущим Андреем Малаховым . «Шесть лет тому назад мне поставили диагноз рак легких. Сделали компьютерную томографию — и вот такой результат был. Естественно, что на меня это тогда подействовало Ну, просто шоковое состояние. Я даже бросил курить», — поделился Беляев.

Он признался, что тогда врачи буквально вернули его на землю. «Я сейчас стопроцентно уверен, что то, что говорят врачи, надо выполнять. Как надо ходить с зубами не реже раза в полгода, так надо проверять все, особенно с возрастом», — предостерег ведущий. Он посоветовал зрителям обязательно обращаться к медикам даже по пустякам: «Не бойтесь врачей. Это святые люди». Тогда же он признался, что болезнь отягощается диабетом второго типа.

В 2017 году он говорил, что прошел несколько курсов химиотерапии, после которых начал «выкарабкиваться». Беляев с оптимизмом смотрел на свою болезнь и утверждал, что научный прогресс превратил рак из приговора в излечимое заболевание. Ведущий всегда говорил о важности раней диагностики, «потому что если вовремя выявлено — это значит стопроцентно ты побеждаешь».

За время лечения он перенес несколько операций и курсов химиотерапии, сильно похудел. В апреле 2019 года у него возникли проблемы с координацией движений и речью. Тогда же телеведущий подчеркивал, что планирует выздороветь и вернуться к работе. В январе 2020 года Беляев сообщил, что получил хорошие результаты анализов, а его состояние начало стабилизироваться, однако спустя несколько месяцев ему стало хуже. Во время экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль. Ведущему удалили новообразование и поставили имплант в районе таза: тогда же он признался, что у него рак прямой кишки, а не легких.

19 июля Беляев почувствовал себя плохо, у него поднялся уровень содержания сахара в крови. Специалисты скорой помощи констатировали у ведущего гипергликемию и увезли в реанимацию. Врачам не удалось спасти его.