Современные реалити-шоу, которые не стыдно смотреть 

Нет ничего постыдного в том, чтобы время от времени смотреть реалити-шоу. Они помогают расслабиться и хотя бы на пару часов отвлечься от дурных мыслей.

"Рамблер" выбрал несколько реалити-шоу, о которых вы скорее всего не слышали, но которые непременно придутся вам по душе.

"Уборка с Мари Кондо", 2019

Кадри из шоу "Уборка с Мари Кондо"

Позитивная японка Мари Кондо помогает американцам преодолеть "синдром Плюшкина": с ее помощью участники шоу избавляются от ненужного хлама, преобразуют свой дом и свою жизнь. Философия японки проста — в доме нужно оставить лишь те вещи, которые приносят радость, ведь порядок в голове напрямую зависит от порядка в жилище.

"Я вешу 300 кг", 2012 — настоящее время

Кадр из шоу "Я вешу 300 кг"

На протяжении восьми сезонов доктор Юнон Назардан помогает людям, страдающим от ожирения, похудеть и избавиться от проблем со здоровьем. Для начала героев сажают на строгую диету, за счет которой они должны сбросить несколько десятков килограммов. Тем, кто справится с этой задачей, предлагают сделать операцию. По ходу шоу зрители наблюдают за людьми с совершенно разной силой воли: одним удается кардинально изменить свою жизнь, другие же не могут сбросить и килограмма.

"Любовь слепа", 2020 год

Кадр из шоу "Любовь слепа"

Находясь в закрытых комнатах, участники шоу на протяжении нескольких дней знакомятся с другими участниками. В максимально сжатые сроки им предстоит решить, кого они хотят узнать поближе, чтобы через несколько недель сыграть свадьбу. Есть лишь одна проблема — впервые они увидят своего избранника в момент помолвки.