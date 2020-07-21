Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Современные реалити-шоу, которые не стыдно смотреть 

Мира Маркина 3 часа назад
Современные реалити-шоу, которые не стыдно смотреть
Фото: Кадр из шоу "Уборка с Мари Кондо"
Нет ничего постыдного в том, чтобы время от времени смотреть реалити-шоу. Они помогают расслабиться и хотя бы на пару часов отвлечься от дурных мыслей.
"Рамблер" выбрал несколько реалити-шоу, о которых вы скорее всего не слышали, но которые непременно придутся вам по душе.

"Уборка с Мари Кондо", 2019

Кадри из шоу "Уборка с Мари Кондо"
Позитивная японка Мари Кондо помогает американцам преодолеть "синдром Плюшкина": с ее помощью участники шоу избавляются от ненужного хлама, преобразуют свой дом и свою жизнь. Философия японки проста — в доме нужно оставить лишь те вещи, которые приносят радость, ведь порядок в голове напрямую зависит от порядка в жилище.

"Я вешу 300 кг", 2012 — настоящее время

Кадр из шоу "Я вешу 300 кг"
На протяжении восьми сезонов доктор Юнон Назардан помогает людям, страдающим от ожирения, похудеть и избавиться от проблем со здоровьем. Для начала героев сажают на строгую диету, за счет которой они должны сбросить несколько десятков килограммов. Тем, кто справится с этой задачей, предлагают сделать операцию. По ходу шоу зрители наблюдают за людьми с совершенно разной силой воли: одним удается кардинально изменить свою жизнь, другие же не могут сбросить и килограмма.

"Любовь слепа", 2020 год

Кадр из шоу "Любовь слепа"
Находясь в закрытых комнатах, участники шоу на протяжении нескольких дней знакомятся с другими участниками. В максимально сжатые сроки им предстоит решить, кого они хотят узнать поближе, чтобы через несколько недель сыграть свадьбу. Есть лишь одна проблема — впервые они увидят своего избранника в момент помолвки.
Видео дня. Кем была первая жена Ивана Урганта
Комментарии
ТВ , Мари Кондо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы нулевых, о которых мы уже давно не слышали
Актрисы нулевых, о которых мы уже давно не слышали
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Кем была первая жена Ивана Урганта
Кем была первая жена Ивана Урганта
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Почему бесследно исчезают герои киновселенной Marvel
07:18
Почему бесследно исчезают герои киновселенной Marvel
Фильмы
Что стало с юной актрисой из «Чужих писем»
03:23
Что стало с юной актрисой из «Чужих писем»
Актеры
Почему пропала с экранов Наталия Сайко
10:03
Почему пропала с экранов Наталия Сайко
Актеры
Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
06:31
Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
ТВ
Кто мог бы сыграть Мюллера в «Семнадцати мгновениях»
26:27
Кто мог бы сыграть Мюллера в «Семнадцати мгновениях»
Актеры
Какую роль Василий Ливанов любит больше всего
03:56
Какую роль Василий Ливанов любит больше всего
Актеры
Смерти киногероев, заставившие зрителей рыдать
12:26
Смерти киногероев, заставившие зрителей рыдать
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение