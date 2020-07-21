Алибасова-младшего уличили во лжи на полиграфе

Бари Алибасов второй год в начале лета оказывается героем скандальных событий. В 2019 году в обществе обсуждали, как он отравился средством для прочистки труб. Продюсер группы «На-На» попал в больницу с отравлением. Его сын Бари Бариевич утверждал, что его отец был в коме и его едва спасли. Но позже на детекторе лжи вскрылся фарс. Он обмолвился, что его папа лишь пригубил жидкость и его здоровью ничего не угрожало, а все произошедшее было пиар-ходом.

И вот теперь Алибасов-младший вновь ходит по телепередачам и утверждает, что отец сначала был похищен, а потом попал в больницу. По его словам, мужчину якобы хотели споить и убить ради квартиры в Москве с золотым унитазом и дизайнерским ремонтом. Молодой человек подозревает, что к этому причастна жена отца Лидия Федосеевна-Шукшина, которая якобы ради этого помирилась с дочкой Ольгой Шукшиной . Последняя якобы уже сговорилась с Валерием Юриным Андреем Назаровым , чтобы они помогли ей убрать Алибасова.

В студии передачи «На самом деле» обсуждали произошедшее. Свои показания дала домработница продюсера, которая предпочла остаться в маске, скрыв лицо.

«Я была невольным свидетелем, к сожалению, того, что сын очень грубо в насильственной форме относился к своему отцу. Он его избивал. Было жутко слышать по ночам, как из его комнаты доносились крики: «Пожалуйста, помогите, хоть кто-нибудь!». Он говорил: «Заткнись, заткнись, тварь!»

Лично я не видела, как он его избивал, но на следующий день я видела все тело Бари покрытое синяками. Но самое ужасное, что я была соучастницей того, что Бари-младший насильственно пытался колоть психотропные вещества. Он связывал Бари-старшего. Меня заставлял участвовать в этом. Он говорил, что это шок-терапия, так как его отец много пьет. Скотчем связывал руки и ноги, когда колол психотропные препараты»,

— рассказала девушка.

Сын Алибасова опроверг слова свидетельницы. Он стал утверждал, что не бил отца, но эксперты напомнили, что раньше Бари-младший уже признавался, что поднимает руку на папу. Однако домработница показала фото, на котором видны ампулы и шприцы.

«Она — купленная Юрием и Назаровым подставная девчонка»,

— стал оправдываться Бари Бариевич.

Эксперты в студии сошлись во мнении, что он лжет. Детектор лжи также показал, что Алибасов-младший избивал отца, а также у мужчины нет диагноза «невменяемый», а Корсаковский психоз, это просто состояние после употребления алкоголя. А вот домработница отказалась проходить проверку на полиграфе, поэтому проверить ее слова нельзя.

Валерий Юрин и Андрей Назаров пришли в студию. Алибасов-младший сразу обвинил их в том, что они причастны к спаиванию его отца и покушению на его жизнь. Он не дал сказать гостям не слова и в итоге устроил потасовку. Сын продюсера накинулся на Назарова и повалил на землю.

Юрин рассказал, что делал в квартире Алибасова и почему камеры зафиксировали, как он шарит по полкам в шкафах. Проверка на полиграфе показала, что у Шукшиной не было интимной близости с Назаровым, в чем их обвиняла свидетельница на другой передаче. Юрин опроверг обвинения в сговоре. Полиграф показал, что они действительно намеренно не спаивали Алибасова. Также проверка показала, что Ольга не призывала воровать документы на квартиру продюсера.

«У вас звезды сошлись. И папа запил — раз, и ситуация с квартирой подбежала — два, и денег хочется — три. И получился крот два. Все что сейчас происходит это огромная фикция под авторством Бари-младшего, Бари-старшего?»,

«Только Бари-младшего»,

— сознался герой передачи.

«Алкогольное отравление имеет место быть. В этом виноваты наши сегодняшние гости. Бари-младший сознательно преувеличивает состояние своего отца. Хотя это не больше, чем переживания, после питья. Это не больше, чем фикция, и придумал ее Бари-младший»,

— заключил Роман.