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Как в Прибалтике травят русское ТВ 

Диана Товсепова 2 часа назад
Как в Прибалтике травят русское ТВ
Фото: depositphotos.com
Об ограничениях в работе русскоязычных каналах, вещающих в Прибалтике СМИ пишут уже не первый год. В этот раз ситуация обострилась из-за выпуска программы "60 минут" на канале "Россия" 10 июля.
Как выяснил "Рамблер", латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) заподозрил в этом выпуске "возможные призывы к ненависти", прозвучавшия во время обсуждения ситуации на Украине. Формулировки, высказанные экспертами в студии, латвийское ведомство посчитало нарушением и разжиганием ненависти по отношению к Украине и ее народу.
"Мы не сомневаемся, что в данном случае разжигалась ненависть и был нарушен закон, следует особо подчеркнуть, что разжигающие ненависть утверждения высказывали не только гости передачи, но и ее ведущая Ольга Скабеева. Это значит, что нарушение совершено осознанно", — утверждал председатель НСЭСМИ Иварс Аболиньш.
Из-за этого ведомство начало процедуру ограничения канала "Россия РТР", зарегистрированного в Швеции. Причем НСЭСМИ и раньше предпринимало такие попытки, приостанавливая ретрансляцию телеканала в стране на несколько месяцев в 2014, 2016 и 2019 годах, усмотрев в передачах признаки нарушения ряда статей закона об электронных СМИ Латвии.

Не только "Россия"

Интересно, что по информации СМИ, провайдер Baltcom с августа исключает российский телеканал "Дождь" из своего пакета предлагаемых каналов.
"Этот канал в последнее время смотрит все меньше и меньше людей, и, к сожалению, нам не удалось достигнуть договоренности с владельцами телеканала об условиях, которые были бы выгодны нашим клиентам. Наша цель — предлагать качественное содержание, такие каналы, которые клиенты охотно смотрят", — объяснил представитель телекоммуникационного предприятия Угис Гринбергс.
Вместо "Дождя" прибалтийским зрителям предложат канал с американскими и европейскими фильмами Kino Mix.
Эксперты отмечают, что это происходит из-за поправок к Закону об электронных СМИ о том, что с июня 2021 года операторы должны демонстрировать 80% контента на языках ЕС. Поэтому русскоязычные каналы из страны должны частично "уйти".
При этом 30 НСЭСМИ и вовсе запретило вещание в Латвии семи телеканалов группы RT, поскольку посчитало, что ими руководит Дмитрий Киселев. Однако такое решение удивило всех, потому как в действительности главным редактором RT является Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Киселев же возглавляет агентство МИА "Россия сегодня".
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Комментарии 7
ТВ , Дмитрий Киселев , Маргарита Симоньян , Ольга Скабеева , ЕС , РИА Новости
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