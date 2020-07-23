Как в Прибалтике травят русское ТВ 

Об ограничениях в работе русскоязычных каналах, вещающих в Прибалтике СМИ пишут уже не первый год. В этот раз ситуация обострилась из-за выпуска программы "60 минут" на канале "Россия" 10 июля.

Как выяснил "Рамблер", латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) заподозрил в этом выпуске "возможные призывы к ненависти", прозвучавшия во время обсуждения ситуации на Украине. Формулировки, высказанные экспертами в студии, латвийское ведомство посчитало нарушением и разжиганием ненависти по отношению к Украине и ее народу.

"Мы не сомневаемся, что в данном случае разжигалась ненависть и был нарушен закон, следует особо подчеркнуть, что разжигающие ненависть утверждения высказывали не только гости передачи, но и ее ведущая Ольга Скабеева. Это значит, что нарушение совершено осознанно", — утверждал председатель НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

Из-за этого ведомство начало процедуру ограничения канала "Россия РТР", зарегистрированного в Швеции. Причем НСЭСМИ и раньше предпринимало такие попытки, приостанавливая ретрансляцию телеканала в стране на несколько месяцев в 2014, 2016 и 2019 годах, усмотрев в передачах признаки нарушения ряда статей закона об электронных СМИ Латвии.

Не только "Россия"

Интересно, что по информации СМИ, провайдер Baltcom с августа исключает российский телеканал "Дождь" из своего пакета предлагаемых каналов.

"Этот канал в последнее время смотрит все меньше и меньше людей, и, к сожалению, нам не удалось достигнуть договоренности с владельцами телеканала об условиях, которые были бы выгодны нашим клиентам. Наша цель — предлагать качественное содержание, такие каналы, которые клиенты охотно смотрят", — объяснил представитель телекоммуникационного предприятия Угис Гринбергс.

Вместо "Дождя" прибалтийским зрителям предложат канал с американскими и европейскими фильмами Kino Mix.

Эксперты отмечают, что это происходит из-за поправок к Закону об электронных СМИ о том, что с июня 2021 года операторы должны демонстрировать 80% контента на языках ЕС . Поэтому русскоязычные каналы из страны должны частично "уйти".