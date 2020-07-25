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Известные телеведущие, которые стали участницами громких скандалов 

Анастасия Иванова 12 часов назад
Самые громкие скандалы на ТВ
Фото: @xenia_sobchak
Вокруг сферы шоу-бизнеса всегда много склок и конфликтов. Собственно, на этом он и строится. «Рамблер» расскажет о самых громких скандалах с участием российских телеведущих.

Ксения Собчак и Екатерина Гордон

Конфликт между двумя известными телеведущими тянулся много лет. Екатерина и Ксения открыто оскорбляли друг друга и обвиняли в профессиональной непригодности. В далеком 2008 году девушки встретились лицом к лицу в программе «Культ личности» на радио «Маяк».
«Что она такая злая? У нее что, мужика давно не было у этой вашей ведущей Кати Гордон? Катечка, расслабьтесь. Массажик какой-нибудь»,
— насмехалась Собчак над коллегой в эфире.
Ксению, конечно, эта ситуация лишь забавляла. А Екатерину конфликт очень выматывал, она сдерживалась из последних сил. Эта война продолжалась еще очень долго на страницах личных блогов звезд. Отношения светским львицам не удалось наладить до сих пор.

Алена Водонаева

В начале этого года телеведущая шокировала россиян высказыванием о том, что презирает семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. Она заявила, что в нашей стране рожают либо богачи, либо необразованные люди, и выступила против запрета абортов, посоветовав своим подписчицам не заводить ребенка, «исходя из одного только желания».
Мало того, что эти высказывания вызвали бешеный ажиотаж среди ее фолловеров, так на это отреагировал и актер Иван Охлобыстин, что привело к громкому скандалу.
Охлобыстин назвал Водонаеву «дамой с пониженной социальной ответственностью». А та в ответ заявила, что Иван — "типичное быдло", которое переходит на оскорбления, когда не может аргументированно защитить свою позицию.
В результате никто из оппонентов перед друг другом так и не извинился. А конфликт еще долго обсуждался среди поклонников.

Регина Тодоренко

Телеведущая «Орла и Решки» в видеоинтервью изданию PeopleTalk заявила, что нужно быть психологически больным человеком, чтобы сказать на камеру: "Боже! Мой муж меня бьет!". Она призвала женщин вместо того, чтобы жаловаться, задуматься о причинах агрессии супруга.
После этого Регину обвинили в поддержке домашнего насилия, в связи с чем многие бренды разорвали соглашение о сотрудничестве с Тодоренко. А журнал Glamour лишил звезду звания "Женщина года".
Но Регина, осознав свою ошибку, принесла публичные извинения. Кроме того, она выпустила на YouTube документальный фильм про домашнее насилие и пожертвовала фонду «Насилию. Нет» 2 млн рублей.
Видео дня. Как Иван Грозный чуть не сгубил Александра Михайлова
Комментарии 2
ТВ , Иван Охлобыстин , Катя Гордон , Ксения Собчак , Регина Тодоренко , Екатерина Гордон , Алена Водонаева
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