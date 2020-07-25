Самые громкие скандалы на ТВ

Вокруг сферы шоу-бизнеса всегда много склок и конфликтов. Собственно, на этом он и строится. «Рамблер» расскажет о самых громких скандалах с участием российских телеведущих.

Конфликт между двумя известными телеведущими тянулся много лет. Екатерина и Ксения открыто оскорбляли друг друга и обвиняли в профессиональной непригодности. В далеком 2008 году девушки встретились лицом к лицу в программе «Культ личности» на радио «Маяк».

«Что она такая злая? У нее что, мужика давно не было у этой вашей ведущей Кати Гордон? Катечка, расслабьтесь. Массажик какой-нибудь»,

— насмехалась Собчак над коллегой в эфире.

Ксению, конечно, эта ситуация лишь забавляла. А Екатерину конфликт очень выматывал, она сдерживалась из последних сил. Эта война продолжалась еще очень долго на страницах личных блогов звезд. Отношения светским львицам не удалось наладить до сих пор.

В начале этого года телеведущая шокировала россиян высказыванием о том, что презирает семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. Она заявила, что в нашей стране рожают либо богачи, либо необразованные люди, и выступила против запрета абортов, посоветовав своим подписчицам не заводить ребенка, «исходя из одного только желания».

Мало того, что эти высказывания вызвали бешеный ажиотаж среди ее фолловеров, так на это отреагировал и актер Иван Охлобыстин , что привело к громкому скандалу.

Охлобыстин назвал Водонаеву «дамой с пониженной социальной ответственностью». А та в ответ заявила, что Иван — "типичное быдло", которое переходит на оскорбления, когда не может аргументированно защитить свою позицию.

В результате никто из оппонентов перед друг другом так и не извинился. А конфликт еще долго обсуждался среди поклонников.

Телеведущая «Орла и Решки» в видеоинтервью изданию PeopleTalk заявила, что нужно быть психологически больным человеком, чтобы сказать на камеру: "Боже! Мой муж меня бьет!". Она призвала женщин вместо того, чтобы жаловаться, задуматься о причинах агрессии супруга.

После этого Регину обвинили в поддержке домашнего насилия, в связи с чем многие бренды разорвали соглашение о сотрудничестве с Тодоренко. А журнал Glamour лишил звезду звания "Женщина года".

Но Регина, осознав свою ошибку, принесла публичные извинения. Кроме того, она выпустила на YouTube документальный фильм про домашнее насилие и пожертвовала фонду «Насилию. Нет» 2 млн рублей.