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Бородина опровергла слухи о назначении Гузеевой ведущей «Дома-2» 

Мира Маркина 10 часов назад
Бородина: Гузеева не будет ведущей «Дома-2»
Фото: Кадр из шоу "Дом-2"
Ксения Бородина опровергла слухи о назначении Ларисы Гузеевой ведущей шоу "Дома-2".
На днях стало известно, что ведущая программы "Давай поженимся" согласилась возглавить скандально известный проект на телеканале ТНТ. СМИ сообщали, что Гузеева решилась на это из-за хорошего гонорара.
Однако позже в своем Instagram Ксения Бородина опровергла слухи о том, что Гузеева присоединится к команде телестройки:
"Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой приедет Ротару, вместо Кадони Кашпировский, вместо Черкасова будет Костя Цзю, состав утвердили, все расходимся",
— иронично заявила на своей странице Бородина.
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