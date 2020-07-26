Бородина: Гузеева не будет ведущей «Дома-2»

Ксения Бородина опровергла слухи о назначении Ларисы Гузеевой ведущей шоу "Дома-2".
На днях стало известно, что ведущая программы "Давай поженимся" согласилась возглавить скандально известный проект на телеканале ТНТ. СМИ сообщали, что Гузеева решилась на это из-за хорошего гонорара.
Однако позже в своем Instagram Ксения Бородина опровергла слухи о том, что Гузеева присоединится к команде телестройки:
"Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой приедет Ротару, вместо Кадони Кашпировский, вместо Черкасова будет Костя Цзю, состав утвердили, все расходимся",
— иронично заявила на своей странице Бородина.