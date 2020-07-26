Телезрительница помогла ведущей диагностировать рак 

Ведущая американского телеканала WFLA во Флориде Виктория Прайс поблагодарила зрительницу, которая помогла ей диагностировать рак в эфире ТВ.

"Она увидела опухоль на моей шее. Сказала, что это напоминает ей о её собственной опухоли. Её опухоль была злокачественной. Так вышло, что моя — тоже",

— написала Прайс в Twitter.

По словам Прайс, она получила письмо телезрительницы в июне, но из-за коронавируса диагностика была затруднена. Операция по удалению новообразования пройдёт 27 июля.

"Доктор говорит, что она распространяется, но не слишком быстро, так что мы надеемся, что это будет первая и последняя операция",

— добавила Прайс.

Если бы не телезрительница, признаётся ведущая, она вряд ли сама бы обратила внимание на изменения в своём организме и знала бы к настоящему моменту, что больна раком.

Ранее похожий случай произошёл с журналисткой австралийского телеканала Network 10 Антуанет Латуф. О том, что шея выглядит странно, ей также сообщила одна из телезрительниц.