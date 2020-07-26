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Телезрительница помогла ведущей диагностировать рак 

News.ru и ещё 1 8 часов назад
Телезрительница помогла ведущей диагностировать рак
Фото: News.ru
Ведущая американского телеканала WFLA во Флориде Виктория Прайс поблагодарила зрительницу, которая помогла ей диагностировать рак в эфире ТВ.
"Она увидела опухоль на моей шее. Сказала, что это напоминает ей о её собственной опухоли. Её опухоль была злокачественной. Так вышло, что моя — тоже",
— написала Прайс в Twitter.
По словам Прайс, она получила письмо телезрительницы в июне, но из-за коронавируса диагностика была затруднена. Операция по удалению новообразования пройдёт 27 июля.
"Доктор говорит, что она распространяется, но не слишком быстро, так что мы надеемся, что это будет первая и последняя операция",
— добавила Прайс.
Если бы не телезрительница, признаётся ведущая, она вряд ли сама бы обратила внимание на изменения в своём организме и знала бы к настоящему моменту, что больна раком.
Ранее похожий случай произошёл с журналисткой австралийского телеканала Network 10 Антуанет Латуф. О том, что шея выглядит странно, ей также сообщила одна из телезрительниц.
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