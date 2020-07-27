Стало известно, сколько получают звезды шоу «Дом-2» 

Участники "Дома-2" могут получать колоссально большие суммы за съемки в шоу. Однако много зарабатывают далеко не все. Оплата звезд индивидуальна и зависит от рейтинга программы. Чем больше человек привлекает внимания, интриг и скандалов, тем больше ему платят за это.

Степан Меньщиков зарабатывает около 150 тысяч рублей в месяц. Данная сума является большой по меркам проекта. Шоумен зарабатывает столько, потому что очень популярный, а также благодаря беременной супруге, за которую он получает дополнительные гонорары, пишет "Комсомольская правда".