Гордон высказалась об уходе с Первого канала 

«Я абсолютно ни на кого не обижена! Меня никто не увольнял. Какие-то слухи появились, что я якобы что-то говорила про Александра Васильева. Это все абсолютная чушь! Я давно работаю юристом, а не журналистом. И никаких обид у меня нет. У меня лично все замечательно. Я всем и все могу сказать трезво. Сейчас, на мой взгляд, на ТВ нет таких программ, о которых я бы могла мечтать», — сказала Гордон.