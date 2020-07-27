Гордон высказалась об уходе с Первого канала 

Юрист и телеведущая Екатерина Гордон опровергла слухи об ее увольнении с Первого канала. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Пока Надежда Бабкина находилась в больнице с коронавирусом, Екатерина Гордон заменяла ее в программе "Модный приговор". В Сети появилась информация, что ее уволили из-за того, что она высказалась о болезни Александра Васильева. Однако Гордон заявила, что это неправда. По словам юриста, она ничего не говорила. Кроме того, ее не интересует телевидение, так как она нашла себя в юриспруденции.
«Я абсолютно ни на кого не обижена! Меня никто не увольнял. Какие-то слухи появились, что я якобы что-то говорила про Александра Васильева. Это все абсолютная чушь! Я давно работаю юристом, а не журналистом. И никаких обид у меня нет. У меня лично все замечательно. Я всем и все могу сказать трезво. Сейчас, на мой взгляд, на ТВ нет таких программ, о которых я бы могла мечтать», — сказала Гордон.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бородина опровергла слухи о назначении Гузеевой ведущей "Дома-2".