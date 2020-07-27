Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Гордон высказалась об уходе с Первого канала 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Гордон высказалась об уходе с Первого канала
Фото: @katyagordon
Юрист и телеведущая Екатерина Гордон опровергла слухи об ее увольнении с Первого канала. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Пока Надежда Бабкина находилась в больнице с коронавирусом, Екатерина Гордон заменяла ее в программе "Модный приговор". В Сети появилась информация, что ее уволили из-за того, что она высказалась о болезни Александра Васильева. Однако Гордон заявила, что это неправда. По словам юриста, она ничего не говорила. Кроме того, ее не интересует телевидение, так как она нашла себя в юриспруденции.

«Я абсолютно ни на кого не обижена! Меня никто не увольнял. Какие-то слухи появились, что я якобы что-то говорила про Александра Васильева. Это все абсолютная чушь! Я давно работаю юристом, а не журналистом. И никаких обид у меня нет. У меня лично все замечательно. Я всем и все могу сказать трезво. Сейчас, на мой взгляд, на ТВ нет таких программ, о которых я бы могла мечтать», — сказала Гордон.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Бородина опровергла слухи о назначении Гузеевой ведущей "Дома-2".
Видео дня. Актеры, которых уволили в разгар съемок
Комментарии 1
ТВ , Надежда Бабкина , Александр Васильев , Екатерина Гордон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«СПИДом его заразил любовник»
«СПИДом его заразил любовник»
Актеры, которых уволили в разгар съемок
Актеры, которых уволили в разгар съемок
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Почему конфликтовали сестры Вертинские
03:10
Почему конфликтовали сестры Вертинские
Актеры
Отличное кино для, кто отчаялся найти что-то стоящее
10:28
Отличное кино для, кто отчаялся найти что-то стоящее
Фильмы
Самые большие глупости, сделанные героями ужастиков
14:02
Самые большие глупости, сделанные героями ужастиков
Фильмы
Фильмы, снятые тайком от зрителей
10:08
Фильмы, снятые тайком от зрителей
Фильмы
Легендарная «Мелани Уилкс» не дожила до 105-летия
03:14
Легендарная «Мелани Уилкс» не дожила до 105-летия
Актеры Фильмы
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
03:05
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
Актеры Фильмы
Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса»
02:52
Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение