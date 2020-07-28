Рэперы 90-х появились благодаря гей-журналу

Один из самых популярных хип-хоп-коллективов России начала 1990-х «Мальчишник» появился благодаря одноименному эротическому гей-журналу. Об этом говорится в опубликованной на YouTube второй части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

По словам музыканта Павла Галкина (выступает под псевдонимом Мутабор), проект задумали для поддержки русскоязычного журнала для геев «Мальчишник».

«Изначальная вся эта наша продюсерская туса, там все были геями. Поэтому у нас связи со всей богемой Москвы, за нами шла охота всех высокопоставленных геев столицы», — рассказывал артист в опубликованном на YouTube-канале Mediametrics Live интервью.

Группа «Мальчишник» появилась в 1991 году, в ее состав помимо Мутабора входили рэперы Дельфин (Андрей Лысиков) и Дэн ( Андрей Котов ). В 1997-м группа распалась с уходом Дельфина, занявшегося сольной карьерой, а три года спустя Мутабор и Дэн восстановили группу без Лысикова.

Вторая часть фильма «Ленты.ру» об истории русской поп-музыки девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 27 июля. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1992 году, свободе и шальных деньгах в индустрии и о том, как создавались самые безумные музыкальные клипы начала 1990-х. Первую часть, вышедшую 20 июля, можно посмотреть здесь.