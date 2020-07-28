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Участники «Дома-2» полетят в космос 

Teleprogramma.pro и ещё 1 7 часов назад
Участники «Дома-2» полетят в космос
Фото: Teleprogramma.pro
Неожиданное решение принял телеканал ТНТ. Бороздить космические просторы теперь смогут участники телестройки. Аналога такому событию еще не было. Ведь отправка в космос ракеты станет первой в истории телевидения.
Копия космического корабля уже появилась на Поляне. Именно там будут проходить предполетные тренировки всех участников. Подтверждение планов доказывают фотографии. На них представители реалити-шоу позируют на фоне космического корабля.
Организаторы проекта сделали своеобразный вызов американскому миллиардеру Илону Маску. Именно он в мае этого года запустил в космос ракету с двумя астронавтами NASA. Таким образом, изобретатель сделал большой прорыв в области космического туризма.
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ТВ , Другое , NASA
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