После ухода с Первого канала Дмитрий Шепелев будет вести шоу на ТНТ. Проект «Ты как я» посвящен семьям с детьми, а именно такую передачу мечтал вести Дмитрий с тех пор, как стал отцом. Кроме того, ТНТ смог предложить знаменитости более серьезный гонорар, чем продюсеры Первого канала.

В начале этого года Дмитрий Шепелев заявил, что покидает пост ведущего шоу «На самом деле». Он признался, что всегда мечтал вести семейные проекты, а от скандальных тем устал. Некоторое время Дмитрий занимался собственным проектом «Папки» на Youtube. Но несколько недель назад стало известно, что телеведущий подписал контракт с каналом ТНТ.

Там он будет заниматься шоу «Ты как я», общаясь с детьми и их родителями. При этом новые коллеги Дмитрия отмечают, что он отлично ладит с малышами, всегда предельно вежлив. Кроме того, на съемки телеведущий привел с собой сына Платона и невесту Екатерину, которые наблюдали за происходящим из-за кулис.

По информации коллег Дмитрия, ТНТ смог предложить ему не только интересный проект, но и более высокий гонорар. Сейчас телеведущий получает около трех миллионов рублей в месяц, а на Первом канале его заработная плата составляла не более полутора миллионов.