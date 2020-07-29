Участница обвинила «Давай поженимся!» в кровожадности

Бывшая участница шоу "Давай поженимся" Юлия Гусева обвинила его создателей в кровожадности. Видео со своим монологом девушка опубликовала на YouTube.

Гусева рассказала, что Лариса Гузеева изменила письмо, которое невеста присылала редакторам программы. Так, по словам ведущей, «жених должен подстраиваться под привычки и поведение Юлии». Однако Гусева заявила, что это ложь, и в своем тексте она писала прямо противоположное.

Тогда Гузеева пригласила в студию редактора с распечаткой, после чего Гусева заявила, что текст не был оригиналом ее письма:

«Я соображаю, что это сейчас идет западня».

Помимо прочего, в письме, которое зачитывала Гузеева, был фрагмент, где невеста признавалась, что мужчина должен купить ей автомобиль бизнес-класса, а также обеспечивать ее материально. Юлия же утверждает, что писала, что мужчина может это делать, но не обязан.

В доказательство своих слов Гусева показала на видео текст письма, которое она на самом деле отправляла в феврале редактору программы "Давай поженимся!":