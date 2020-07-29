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Участница обвинила шоу «Давай поженимся!» в кровожадности 

Мира Маркина 9 часов назад
Участница обвинила «Давай поженимся!» в кровожадности
Фото: Кадр из шоу "Давай поженимся"
Бывшая участница шоу "Давай поженимся" Юлия Гусева обвинила его создателей в кровожадности. Видео со своим монологом девушка опубликовала на YouTube.
Гусева рассказала, что Лариса Гузеева изменила письмо, которое невеста присылала редакторам программы. Так, по словам ведущей, «жених должен подстраиваться под привычки и поведение Юлии». Однако Гусева заявила, что это ложь, и в своем тексте она писала прямо противоположное.
Тогда Гузеева пригласила в студию редактора с распечаткой, после чего Гусева заявила, что текст не был оригиналом ее письма:

«Я соображаю, что это сейчас идет западня».

Помимо прочего, в письме, которое зачитывала Гузеева, был фрагмент, где невеста признавалась, что мужчина должен купить ей автомобиль бизнес-класса, а также обеспечивать ее материально. Юлия же утверждает, что писала, что мужчина может это делать, но не обязан.
В доказательство своих слов Гусева показала на видео текст письма, которое она на самом деле отправляла в феврале редактору программы "Давай поженимся!":

«Теперь вы сами, друзья, увидите, какими методами человека психологически травмируют, что ведущие готовы на все ради рейтингов, на все ради кровожадного получения энергии страданий любыми способами».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гузеева поссорилась с женихом на "Давай поженимся!" из-за Панина.
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ТВ , Лариса Гузеева , Юлия Гусева
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