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Звезда «Уральских пельменей» снялась в новом шоу 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Звезда «Уральских пельменей» снялась в новом шоу
Фото: @mihalkova
Актриса Юлия Михалкова, известная по шоу "Уральские пельмени", рассказала, что приняла участие в съемках нового проекта. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Михалкова снялась в комедийном проекте телеканала СТС "СТОРИЗ". По словам актрисы, это добрый и легкий юмор про жизнь для всех возрастов.

"Всего 12 актеров. Каждый день мы перевоплощались в десятки новых образов. От библиотекаря до адвоката, от медсестры до заключенного", — рассказала звезда "Уральских пельменей".

Актриса поделилась, как проходил ее типичный съемочный день.

"Утром играла тихую, скромную учительницу обычной школы XX века, днем — «илитная селеба» XIX века, а уже через час меня снова переодели. В голодную стриптизершу из сауны XXI века".

Напомним, что Юлия Михалкова объявила об уходе из шоу "Уральские пельмени" в октябре прошлого года. Причиной стал вопрос творчества внутри коллектива.
Ранее "Рамблер" сообщал, что участница обвинила "Давай поженимся!" в кровожадности.
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ТВ , Юлия Михалкова
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