Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка» 

Анастасия Ивлеева вновь станет ведущей популярного шоу «Орел и решка» в новом сезоне. Такое решение создатели проекта приняли после грандиозного челленджа, который блогерша запустила в инстаграме в качестве шутки.

Двадцать седьмого июня звезда YouTube объявила, что готова вернуться в телешоу, которое вела с 2017 года, и предложила подписчикам оставить как минимум 500 тысяч комментариев в поддержку этой идеи. Результат оказался ошеломительным: сообщения с хэштегом «настюшкуврешку» повалили, как из рога изобилия. Они появлялись на странице по 10 тысяч в минуту, и нужное количество было достигнуто и превышено всего за несколько часов.

В итоге канал «Пятница!» отреагировал на происходящее и объявил, что Ивлеева возвращается на экран. По словам гендиректора «Пятницы» Николая Картозии, это первый случай, когда подобные решения принимают не продюсеры, а сами зрители; по его мнению, это позитивная тенденция.

«Мне нравится такое свободное волеизъявление», — подчеркнул он.

Отреагировала на происходящее и сама блогерша.

«Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода! Вы сумасшедшие и я вас обожаю», — обратилась она в поклонникам, пообещав, что не будут забрасывать свой проект на YouTube и соцсети.

Стоит отметить, что съемки нового сезона в любом случае не начнутся, пока не будут преодолены последствия эпидемии COVID-19, приведшие к закрытию границ.