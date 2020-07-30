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Собчак рассказала о борьбе Эрнста за ее возвращение на Первый канал 

Lenta.ru 5 часов назад
Собчак рассказала, как Эрнст боролся за нее
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак в интервью YouTube-каналу «Редакция» рассказала, какие проблемы испытало шоу «Док-Ток», ведущей которого она является, до появления в эфире. Собчак отметила, что за ее возвращение на телевидение пришлось побороться гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.
По словам Собчак, изначально ее появление на Первом было согласовано.

«А дальше… Я готовлюсь к съемке, мы выпускаем промо-ролики, где я говорю о новом проекте на Первом. То есть выходит реклама. Анонсируется время выхода новой программы. Я еду на съемку, мне звонит продюсер и говорит не приезжать», — рассказала ведущая.

Она заявила, что в следующие несколько месяцев съемки не проводились. Собчак отметила, что она не располагает информацией о том, по чьему желанию был заморожен ее проект. При этом отметила, что Константин Эрнст «оказался настоящим бойцом». «Как я понимаю, он отстоял этот проект», — заметила Собчак.
С февраля 2020 года в эфире Первого канала выходит шоу с Собчак под названием «Док-Ток». Изначально предполагалось, что передача начнет выходить на телеканале с осени 2019-го. Помимо Собчак, проект ведет Александр Гордон. Его выходу в эфир предшествовал анонс, в котором Собчак подшучивала над ведущим «России 1» Андреем Малаховым, в прошлом сотрудником Первого канала.
В июле организация «Ветераны России» потребовала убрать Собчак с Первого канала. Их возмутили эфиры, на которых журналистка «разжижает мозги» российской молодежи. Сама ведущая назвала обращение ветеранов к Константину Эрнсту «доносом».
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Комментарии 2
ТВ , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Константин Эрнст , Александр Гордон
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