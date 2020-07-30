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Собчак рассказала, как Эрнст боролся за ее возвращение на Первый канал 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Собчак рассказала, как Эрнст боролся за нее
Фото: @xenia_sobchak
В интервью YouTube-каналу «Редакция» Ксения Собчак рассказала, какие проблемы испытало шоу «Док-Ток» и что за ее возвращение на телевидение пришлось побороться генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.
Как утверждает сама телеведущая, изначально ее появление на Первом канале было согласовано.

«А дальше… Я готовлюсь к съемке, мы выпускаем промо-ролики, где я говорю о новом проекте на Первом. То есть выходит реклама. Анонсируется время выхода новой программы. Я еду на съемку, мне звонит продюсер и говорит не приезжать», — рассказала Собчак.

Она также заявила, что в следующие несколько месяцев съемки шоу не проводились. Ксения отметила, что не знает, почему ее проект был заморожен, однако Эрнст «оказался настоящим бойцом».
Напомним, что с февраля 2020 года в эфире Первого канала выходит шоу Ксении Собчак «Док-Ток».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Собчак обвинили в безграмотности.
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ТВ , Ксения Собчак , Константин Эрнст
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