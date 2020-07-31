Сотрудники шоу пожаловались на домогательства

Десятки бывших сотрудников американского шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров телепроекта. Они рассказали корреспонденту BuzzFeed News, что случаи внутри коллектива были регулярными и их предпочитали замалчивать.

По словам бывшего работника, сценарист и продюсер Кевин Леман (Kevin Leman) обратился к нему с предложением сексуального характера дважды, в том числе в туалете во время вечеринки в 2013 году. Другой сотрудник рассказал, что Леман однажды схватил коллегу за пенис во время работы.

Похожие истории они рассказали и про другого продюсера, Эда Главина (Ed Glavin). По словам пяти человек, работавших над шоу, каждого из них мужчина гладил по спине и плечам, а также ставил руку ниже талии. Десятки из них вспомнили, как Главин «распускал руки рядом с женщинами».

По словам сотрудника, проработавшего над телепередачей долгое время, Дедженерес не хочет знать о подобных случаях за кулисами шоу, а также что никто не хочет раскачивать лодку, так как она является брендом шоу. Один из работников уверен, что ведущая знает обо всем, но предпочитает не слышать лишний раз об этом от кого-либо из коллег.

Ранее бывшие сотрудники шоу Эллен рассказали об атмосфере за кулисами передачи. По их словам, на проекте царят расизм, страх и запугивание, хотя сама программа и строится вокруг идеи доброты.