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Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»

Полина Алферова
3 часа назад
Комментарии4
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» заявили о том, что российская группа Little Big стала абсолютным рекордсменом конкурса по количеству просмотров клипа к песне Uno.
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Фото: YouTube/Кадр из клипа UnoYouTube/Кадр из клипа Uno
Напомним, что именно с этой песней коллектив должен был выступить на «Евровидении» в этом году. Однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
Песня Uno только за четыре месяца набрала больше 138 миллионов просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. Таким образом российская группа обошла рекорд израильской певицы Нетты, у которой — 134,5 миллиона просмотров с марта 2018 года.
Впрочем, организаторы уверены, что к концу года видеоклип Little Big наберет больше 150 миллионов просмотров.
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