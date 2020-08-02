Little Big стала рекордсменом «Евровидения»

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» заявили о том, что российская группа Little Big стала абсолютным рекордсменом конкурса по количеству просмотров клипа к песне Uno.

Фото: YouTube/Кадр из клипа Uno YouTube/Кадр из клипа Uno

Напомним, что именно с этой песней коллектив должен был выступить на «Евровидении» в этом году. Однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

Песня Uno только за четыре месяца набрала больше 138 миллионов просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. Таким образом российская группа обошла рекорд израильской певицы Нетты, у которой — 134,5 миллиона просмотров с марта 2018 года.