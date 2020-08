Кто развлекал россиян, пока танки громили Белый дом 

«Лента.ру» продолжает цикл материалов о летописи российской поп-музыки девяностых — десятилетия, которое, что бы ни происходило вокруг, кажется, еще долго обречено быть самым влиятельным и судьбоносным в истории современной России. В новой серии — 1993 год, когда отечественный шоу-бизнес, кроме шальных денег, наконец обрел и чувство прекрасного. Когда артисты и продюсеры поняли, что для того, чтобы расширять аудиторию, нужно устраивать шоу и снимать клипы — и стараться делать это как можно лучше, потому что таковы правила честной рыночной конкуренции. Проще говоря, именно в 1993 году — пока в стране был конституционный кризис, а по Белому дому стреляли танки — русский шоу-бизнес по-настоящему стал индустрией.

Мода года — видеоклипы

Представьте себе: вы — студент режиссерского или операторского курса ВГИКа. На дворе начало 1990-х. Кругом разруха, ад и нищета. Старухи у метро продают яблоки и полное собрание сочинений Чехова. Многие россияне натурально голодают. Что делать? Снимать кино? Его в стране нет. Поэтому кинематографисты взялись снимать то, за что платили — а значит, рекламу и музыкальные видео.

А вот так объясняет контекст, пожалуй, самый востребованный клипмейкер страны по состоянию на 1993 год — человек, который к 2020-му превратится в олицетворение нового российского коммерческого кино.

Обычная история для тех лет: у клипмейкера спрашивают, сколько стоит клип. Он говорит: 30 тысяч долларов. А заказчик отвечает: «Вот тебе 40 тысяч. Сделай по красоте, братан. Чтоб круто было». Пусть человек с кинокамерой не мог поехать в Канны, зато в новой России у него появилась возможность зарабатывать. Так и жили.

После этого Моисеев, опытный танцор и хореограф, начал ставить для себя одно за другим концертные шоу все более и более откровенного содержания. «Дитя порока», «Памяти Фредди Меркьюри», «Каприз Бориса Моисеева» — в каждом из них он в неизменном сопровождении кордебалета менял десятки вызывающих нарядов. Выражение «шок-контент» было для россиян в новинку — Моисеев же успешно на производстве шок-контента раскручивался. Чулки-сеточки, боа, женские платья с глубоким декольте — зрители часто не знали, как перестать краснеть на его концертах, но оторваться не могли все равно. Говорят, во время выступлений в ночных клубах Моисеев выходил в зал и присаживался на колени солидным мужчинам. Мужчины, конечно, заливались краской.

Бывший клавишник популярных еще в советские времена «Веселых ребят» Александр Буйнов, подобно многим своим коллегам по вокально-инструментальным ансамблям, с распадом СССР начал сольную карьеру. На 1993 год пришлась его первая настоящая музыкальная победа — альбом с парадоксальным названием «Гостиница Разгульная». Главным хитом с него был незабвенный «Капитан Каталкин». Песня отсылала к итальянскому сериалу «Спрут», который шел по отечественному телевидению в годы перестройки и произвел на зрителей эффект разорвавшейся бомбы: история о борьбе брутального комиссара полиции Каттани с сицилийской мафией драйвом и реалистичным изображением тотальной коррупции выгодно отличалась от десятков однотипных похождений следаков советского кино.

Ретроспективным взглядом кажется, что именно из-за неоднозначности сценического образа певцу и не удалось стать суперзвездой. До сих пор не очень понятно, для какой аудитории поет Александр Буйнов: для суровых ли мужчин, или для женщин за 40, или и вовсе — для пенсионеров.

Имя года — конечно, Вася

Самым же расхожим хитом этого периода в исполнении «Браво» стал «Вася». Говорят, он родился случайно — во время импровизации на первой репетиции нового состава «Браво» с Сюткиным: новый вокалист, распеваясь, адаптировал на русский нетленку Чака Берри про девочку шестнадцати лет — Sweet Little Sixteen. Правда, изначально стиляга Вася не только повзрослел и сменил пол — но и носил другое имя. «Конечно, Эдик! Ну кто его не знает?», — пел Сюткин. Эдик… На слух как-то не очень. В Москве еще бы прокатило: ведь стилягой должен быть человек со звучным именем — Иннокентий или, например, Оскар. В Питере тоже бы, наверное, приняли. Но впереди группу ждал тур по всей стране. И тут стало понятно, что на невинный слух большинства россиян песня звучит абсолютно безжалостно. На каком основании жители Нижневартовска должны были узнавать, что Эдик — самый модный москвич, отличный танцор и король вечеринок, которому дают все телочки? Не по-людски как-то. В Уренгое за Эдика можно было и вовсе в табло огрести. Выход был очевиден. Конечно, Вася.

Локация года — «Городок»

В этой эксплуатации семейных ценностей было что-то трогательное и даже логичное. Вот и в своем главном хите Варум пела: «Ах, как хочется вернуться в городок», — и каждый слушатель представлял себе что-то свое, родное, что-то из детства. Одна из самых пронзительных песен русской поп-музыки надолго стала и джинглом для одноименной, тоже невероятно популярной юмористической телепередачи — причем Стоянов и Олейников сначала даже пользовались ей без спроса: закон об авторском праве в России еще не действовал. За душераздирающую лирику же стоило благодарить поэта Кирилла Крастошевского, который написал текст во время гастролей по США, где ощущал острую ностальгию по своему дому в Кратово.

Поэтическое откровение года — «Ногу свело!»

Прилипчивая и бойкая песня ни о чем стала не просто хитом, но и символом времени — не было другой такой остроумной и точной сатиры на гибель русского рока, другого доказательства тому, что глубокий смысл в текстах песен больше не нужен. Важнее высказывания оказался жест, важнее выстраданных стихов — прилипчивый, эффектный набор звуков. Мычала, топчась на месте и запинаясь, эпоха — ее-то голосом в «Хару Мамбуру» и заговорил Покровский.

Фальстарт года — Линда

Певица, которая позже станет известна под именем Линда, в 1993-м сделала свои первые шаги на эстраде. Мало кто помнит, но первым сценическим поступком Линды — 16-летней дочери банкира Светланы Гейман — было более-менее дословное копирование Мадонны . Девочка-подросток под руководством известного продюсера Юрия Айзеншписа пыталась перевоплотиться в сексуальную диву русского разлива: воплощением этой метаморфозы стала песня «Игра с огнем». Клип на нее снял сам Федор Бондарчук — с очевидной оглядкой на западные образцы. Вот в кадре шелестят страницами The Wall Street Journal и The New York Times солидные люди в костюмах, а вот в окружении качков-метросексуалов обнаруживается и сама юная певица — с нарисованными усиками, прямо как у Мадонны на одном из самых известных ее фото.