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Стало известно об откровенном поведении Бориса Моисеева с мужчинами на концертах 

Lenta.ru 2 часа назад
В начале девяностых Моисеев, уже совершивший каминг-аут в интервью, устраивал адские и откровенные шоу на своих концертах. Об этом рассказывается в опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Артист давал выступления в чулках-сеточках и в женских платьях с декольте.

Во время концертов в ночных клубах Моисеев выходил в зал и присаживался на колени мужчин, нередко закидывая им ноги на плечи.

В 1993 году певец, будучи густо накрашенным, с накладными ресницами, египетским крестом на шее и в женском платье исполнил песню «С нами Бог».
Во время шоу Моисеев упал на колени и начал молиться, в это время на сцене появились лысые женщины с глубоким декольте, дети в мешковатой одежде, транс-дивы, мужчина с «позолоченным» голым торсом, танцоры, полные артистки и выпускники с синими ленточками. Над сценой в этот момент висело гигантское распятие.
Третья часть фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 3 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1993 году, свободе и шальных деньгах в индустрии и о том, как создавались самые безумные музыкальные клипы начала 1990-х. Первую часть, вышедшую 20 июля, можно посмотреть здесь, а вторую — здесь.
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ТВ , Видео , Борис Моисеев , Lenta.ru
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