Режиссер Федор Бондарчук раскрыл тайну того, зачем певицу Наталью Ветлицкую пудрили в клипе "Посмотри в глаза". Об этом он сообщил в фильме "Ленты.ру".

Режиссер рассказал, что многие были уверены в том, что клип на эту песню — импровизация, но на самом деле это не так. Бондарчук рассказал, что на съемочной площадке было продумано буквально все.

"Мы не могли делать импровизацию, потому что снимали на пленку. Он был весь нарисован. И весь подготовлен до кадра. Он был раскрадрован и прорисован — мы подошли к нему очень серьезно. Может это сейчас выглядит, как импровизация, как какой-то такой бурлеск, фонтан, но на съемках это надо было распределить, четко поставить задачи героям", — заявил Бондарчук.

Однако, как оказалось, некоторые моменты импровизации все-таки есть в ролике. В видео есть кадр, где певице пудрят тело кисточкой. На самом деле в тот день на ней порвались колготки и с помощью пудры команда пыталась исправить дефект костюма. Оператор заснял этот момент, а потом его решили вставить в клип.