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«Проектов с коллегами не планирую»: Михалкова не будет сотрудничать с «Уральскими пельменями» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
Михалкова открестилась от «Уральских пельменей»
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что в будущем пока не планирует никаких совместных проектов со своими коллегами по юмористическому коллективу. Как известно, в шоу она была на протяжении десяти лет и полюбилась зрителям.

«Разовых проектов с бывшими коллегами не планирую. Но вы сами видите, сколько всего нового, интересного производится на СТС к каждому сезону. Кто знает, возможно, на будущих ярких проектах я с кем-то из них пересекусь. Потому что в «Пельменях» есть по-настоящему талантливые артисты».

По словам Михалковой, она сохраняет с некоторыми участниками шоу теплые отношения. Многие стали для нее, что она не скрывает и не отрицает, за годы совместной работы родными людьми.
С участниками шоу она сегодня чаще всего общается с помощью смс. Она понимает, что они также сильно загружены работой, как и она, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Юлия Михалкова в 2019 году неожиданно для многих объявила об уходе из «Уральских пельменей». Сейчас она ведет детский КВН на телевидении. Кроме того, 10 августа стартует на СТС развлекательный проект «Сториз», в котором она примет участие в главной роли.
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ТВ , Юлия Михалкова , ИД "Собеседник"
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