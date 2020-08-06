Лидер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев рассказал, почему на самом деле коллектив примерно год назад покинула одна из самых звездных участниц Юлия Михалкова. Слухов, почему это случилось ходило огромное количество. Поговаривали, что звезде мало платили и они, что называется, решила помахать ручкой.

«Она пришла просто и говорит: «Ребята, я хочу быть акционером». Мы ей и говорим: «Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт». Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы 30 лет к этому шли».

Как отметил Исаев, Михалкова после его слов и не думала успокаиваться. Она заявила, что в шоу уже восемь лет и достойна стать одним из акционеров. На это Исаев резонно напомнил Михалковой , что она итак самая высокооплачиваемая актриса, которая летает исключительно бизнес-классом на выступления. Впрочем, ее такой ответ коллеги не удовлетворил и она покинула проект, сообщает портал Е1.

Напомним, что после ухода из шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова занялась написанием книги. Кроме того, она успела засветиться в роли ведущей в детском КВН. Скоро на СТС выйдет новый проект с ее участием «Сториз». На данный момент она пользуется огромным спросом на телевидении.

В «Уральских пельменях» изначально было десять акционеров, которые создали шоу на паритетных началах. Скандалы начались в 2015 году, когда директор проекта Сергей Нетиевский решил уйти.

Суды, касающиеся вопросов интеллектуальной собственности, с ним длятся уже несколько лет. Каждая из сторон настаивает на своей правоте. Пока бывшие коллеги и друзья не могут прийти к примирению.