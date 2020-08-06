По словам актера, Михалкова захотела быть акционером шоу.

«Она пришла просто и говорит: "Ребята, я хочу быть акционером". Мы ей и говорим: «Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт». Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы 30 лет к этому шли», — поделился Сергей Исаев.

Он рассказал, что актриса не хотела успокаиваться, так как проработала в шоу восемь лет. Однако ей отказали.

Исаев добавил, что Михалкова была самой высокооплачиваемой актрисой в "Уральских пельменях". Ей доставались "все" роли, а на выступления она летала только бизнес-классом.