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Исаев объяснил уход Михалковой из «Уральских пельменей» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Актер Сергей Исаев рассказал, почему Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральские пельмени". Об этом сообщает портал Е1.
По словам актера, Михалкова захотела быть акционером шоу.

«Она пришла просто и говорит: "Ребята, я хочу быть акционером". Мы ей и говорим: «Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт». Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы 30 лет к этому шли», — поделился Сергей Исаев.

Он рассказал, что актриса не хотела успокаиваться, так как проработала в шоу восемь лет. Однако ей отказали.
Исаев добавил, что Михалкова была самой высокооплачиваемой актрисой в "Уральских пельменях". Ей доставались "все" роли, а на выступления она летала только бизнес-классом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Михалкова рассказала об отношениях с коллегами из "Уральских пельменей".
ТВ , Видео , Сергей Исаев , Юлия Михалкова
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