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«Уральским пельменям» запретили выступать на юге страны 

Teleprogramma.pro и ещё 2 13 минут назад
«Уральским пельменям» запретили выступать на юге
Фото: Teleprogramma.pro
Юмористка из шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в Instagram ответила на вопрос одной из своих подписчиц. Девушку интересовало, почему сейчас, когда ограничительные меры из-за пандемии во многих регионах снимаются, коллектив по-прежнему не выступает.

«Порадуйте меня. Приезжайте в Анапу. Здесь круто. Может быть встретимся»,

— заметила подписчица.

«Гастроли на юге нам тоже не разрешили».

Ксения Корнева Также Ксения Корнева порассуждала о том, как сложно ей и другим членам коллектива сейчас приходится без выступлений.

«Приехала домой, включила по привычке СТС и наткнулась на одну из наших финалок. Аж чуть слезу даванула, сердце защемило. Как же не хватает наших зрителей, песен, смеха из зала, обмена энергией и вот таких ребятишек, для которых обняться — это уже большое счастье. Хочу скорее так же сидеть на сцене и радовать мелких. И больших тоже».

Напомним, что «Уральские пельмени» в последний раз выходили на сцену в первой половине марта. Один из участников команды Роман Постовалов не так давно отмечал, если выступления не начнутся в ближайшие месяцы, то он будет вынужден пойти работать на завод.
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ТВ , Ксения Корнева
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