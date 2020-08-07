Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Секрет»: новое шоу о знакомствах запускает телеканал ТНТ 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Новое шоу о знакомствах запускает телеканал ТНТ
Фото: Teleprogramma.pro
Телеканал ТНТ решил соединять одинокие сердца, причем без всякой романтики. Только жесткая правда и никаких слов о любви. А все скелеты в шкафах участников достанут ведущие проекта — Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев. Кому как не им знать, как строить отношения?
Участие в проекте примут 25 девушек и столько же молодых людей, которые готовы раскрыть о своем прошлом всю правду, чтобы встретить наконец-то своего человека. Уже при первом знакомстве потенциальная пара сможет узнать друг о друге некоторые секреты. В случае, если они захотят продолжить отношения, то смогут пройти тест на совместимость. Он принесет им еще и куш в 100 тысяч рублей.

«Когда я подробно изучила сценарий, узнала, кто будет принимать участие в шоу и главное, с кем я его буду вести, я, конечно же, согласилась стать ведущей. Потому что любое ведение с Дмитрием Хрусталевым — это подарок судьбы!»

— рассказал Екатерина Варнава.
По словам Дмитрия Хрусталева, «Секрет» — это уникальное шоу, где можно заработать много денег.
Следить за судьбой участников шоу можно будет уже совсем скоро, в новом сезоне на ТНТ.
Видео дня. Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
Смотреть фильм на
Teleprogramma.pro: последние новости
«Говорит: «Хочу быть акционером»: Исаев назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей» «Говорит: «Хочу быть акционером»: Исаев назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей» «Она была наемной актрисой»: Постовалов из «Уральских пельменей» высказался об уходе Михалковой «Она была наемной актрисой»: Постовалов из «Уральских пельменей» высказался об уходе Михалковой Как выглядел Андрей Малахов 20 лет назад Как выглядел Андрей Малахов 20 лет назад
Комментарии
ТВ , Другое , Екатерина Варнава , Дмитрий Хрусталев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Почему Светлана Аманова осталась актрисой одной роли
Почему Светлана Аманова осталась актрисой одной роли
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Что стало с актерами из эпичной «Санта-Барбары»
03:20
Что стало с актерами из эпичной «Санта-Барбары»
Сериалы Актеры
Почему Сергея Шакурова хотели изгнать из кино
26:04
Почему Сергея Шакурова хотели изгнать из кино
Актеры
Что стало с Родионом Нахапетовым в США
13:31
Что стало с Родионом Нахапетовым в США
Актеры
Как придумали легендарного «Безумного Макса»
10:37
Как придумали легендарного «Безумного Макса»
Фильмы
Как Александр Мохов обворожил 16-летнюю студентку
03:13
Как Александр Мохов обворожил 16-летнюю студентку
Актеры
Киносцены, которые перешли границу дозволенного
11:31
Киносцены, которые перешли границу дозволенного
Фильмы
Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
26:22
Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение