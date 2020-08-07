Варнава станет ведущей нового шоу для одиночек

Все меняется настолько быстро, что на романтику просто не остается времени. Поэтому телеканал ТНТ решил помочь зрителям обрести свое счастье. Вести передачу будут любимцы публики Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев.
Правила таковы, что 25 девушек и столько же молодых людей будут искренне рассказывать о своих скелетах в шкафу и проходить тесты на совместимость, который может принести куш в 100 тысяч рублей.
Екатерина Варнава была просто в восторге, когда узнала, сколько одиноких сердец сможет найти свою любовь.
«Когда я подробно изучила сценарий, узнала, кто будет принимать участие в шоу и главное, с кем я его буду вести, я, конечно же, согласилась стать ведущей. Потому что любое ведение с Дмитрием Хрусталевым — это подарок судьбы!»
По словам Дмитрия Хрусталева, в этом шоу можно найти не только любовь, но заработать. Совсем скоро за судьбой участников можно будет следить на телеканале ТНТ.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоИвлеева возвращается в шоу «Орел и решка».