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Варнава станет ведущей шоу, которое поможет найти пару 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Варнава станет ведущей нового шоу для одиночек
Фото: depositphotos
Все меняется настолько быстро, что на романтику просто не остается времени. Поэтому телеканал ТНТ решил помочь зрителям обрести свое счастье. Вести передачу будут любимцы публики Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев.
Правила таковы, что 25 девушек и столько же молодых людей будут искренне рассказывать о своих скелетах в шкафу и проходить тесты на совместимость, который может принести куш в 100 тысяч рублей.
Екатерина Варнава была просто в восторге, когда узнала, сколько одиноких сердец сможет найти свою любовь.

«Когда я подробно изучила сценарий, узнала, кто будет принимать участие в шоу и главное, с кем я его буду вести, я, конечно же, согласилась стать ведущей. Потому что любое ведение с Дмитрием Хрусталевым — это подарок судьбы!»

По словам Дмитрия Хрусталева, в этом шоу можно найти не только любовь, но заработать. Совсем скоро за судьбой участников можно будет следить на телеканале ТНТ.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоИвлеева возвращается в шоу «Орел и решка».
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ТВ , Екатерина Варнава , Дмитрий Хрусталев
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